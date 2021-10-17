Barcelona'dan Manchester United'ın yıldızına 10 milyon sterlin

Transfer çalışmalarına erken başlayan Katalan ekibi orta saha için aradığı ismi Ada'da buldu.

Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezona kötü başlayan Barcelona'da sezon sonunda kadroyu güçlendirme çalışmaları başlarken, gündeme gelen son isim Manchester United'dan Nemanja Matic oldu.

2017'de United'a katıldıktan sonra 165 maça çıkan Sırp orta sahanın 10 milyon sterlin'e Barça forması giyebileceği kaydedildi.

The Sun 'da yer alan habere göre Chelsea formasıyla iki Premier Lig şampiyonluğu kazanan Matic, kontratının bitimine 18 ay kala Katalan devi tarafından transfer hedefi olarak belirlendi. Messi'nin ayrılmasının ardından yeniden yapılanma sürecinden geçen Barcelona'nın Matic'i gençlere rehberlik edecek, güvenilir bir isim olarak gördüğü kaydedildi.

Busquets'e alternatif

Takımının 4-2 yenildiği Leicester City deplasmanı sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Matic, şampiyonluk yarışına devam edeceklerini ancak Manchester United taraftarının bundan çok daha iyisini hak ettiğini söylemişti.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle sekiz maça çıkarken, bu karşılaşmalarda bir asist yapmıştı.

Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Matic'in, Barcelona'ya transfer olması halinde bu mevkiyi Sergio Busquets ile birlikte götürmesi bekleniyor. Matic gibi 33 yaşında olan Busquets, geçen sezon 55 maçta forma giyerken, İspanyol oyuncunun yaşının ilerlemesi Barcelona'yı süresini paylaşabileceği bir alternatif arayışına itmişti.

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