Galatasaray'da Marcao hakkındaki karar çıktı

Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao hakkındaki kararı teknik patron verecek.

Galatasaray, Süper Lig'deki sezonun ilk maçını galibiyetle açtı ancak Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerginlik bu galibiyete gölge düşürdü.

Giresunspor deplasmanından 2-0'lık üstünlükle dönen Galatasaray'da Marcao hakkında verilecek karar bekleniyor.

Galatasaray'da Marcao hakkındaki kararı Fatih Terim verecek

Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde yumruk atan Marcao karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndükten sonra kafilede yer almadı.

Brezilyalı oyuncu özel araç ile havalimanından ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Terim ile başkan Burak Elmas ise karşılaşmanın ardından Ordu Giresun Havalimanı'nda beş dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakıldı. Fatih Terim'in Marcao'ya Randers kafilesinde yer vermemesi bekleniyor.

Ayrıca Terim, olayları yeniden izleyerek TFF'nin kararını beklemeden bir karara varacak.

Neler yaşandı?

Mücadelenin 62. dakikasında, oyunun durduğu bir anda kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü.

Kerem’e önce bir kafa darbesi vuran, ardından bir de yumruk atan Marcao’yu diğer Galatasaraylı oyuncular olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔pic.twitter.com/jmcRJ0hffq — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021

Marcao ile Kerem arasında kameralara yansıyan olayın öncesinde sözlü bir tartışma yaşandığı ve Kerem'in Marcao'ya sus işareti yaptığı iddia edildi.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Marcao’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim, yaşananların ardından Kerem'e sarılarak oyuncusuna moral vermeye çalıştı.

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