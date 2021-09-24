Rizespor Başkanı'ndan ilginç açıklama: Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın Beşiktaş'ı

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ı Alman ekibi Bayer Leverkusen'e benzetti.

Rize'de yayın yapan Çay TV'ye açıklamalarda bulunan Tahir Kıran, transfer eleştirilerinden teknik direktör arayışına kadar birçok farklı konuda görüşlerini dile getirdi.

Leverkusen benzetmesi

Rizespor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili yorumlara yanıt veren Kıran, Beşiktaş'la ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

"Joel Pohjanpalo'yu aldık, eleştiriyorlar. 'Nereden aldınız bunu?' diyorlar. bu santraforu Leverkusen'den aldık. Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın Beşiktaş'ı. Bunun önünde oynayan oyuncunun bonservis bedeli 52 milyon euro. Bize bu adamı verirken, üç senelik yeni sözleşme imzaladılar ve kiraladılar. Demek bu adamdan beklentileri var."

"Emre Belözoğlu'nu kapıdan içeri sokmam"

Bülent Uygun ile yolların ayrılmasından sonra medyada çıkan Emre Belözoğlu iddiaları hakkında konuşan Tahir Kıran, çarpıcı cümleler kullandı.

"Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam."

Barış Alper Yılmaz'a sitem

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Tahir Kıran, genç oyuncunun Rize'ye gelmek istemediğini söyledi.

"Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?"

Caner Erkin de reddetmiş

"Başakşehir'in aldığı Stefano Okaka ile iki ay uğraştık. Menajeri olan kardeşi, 2 Milyon €'dan aşağı rakama konuşmayız' dedi. Sonra da 'Biz, İstanbul'a gideceğiz' dediler."

"Caner Erkin, Rize'ye gelmedi, Fatih Karagümrük'e gitti. Gökhan Gönül para bile konuşmadan geldi. Bize böyle adamlar lazım. Bize nağmeli, filmli, fırıldaklı adamlar lazım değil."

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