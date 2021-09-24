"Lüks arabam var diye şikeyle suçlandım"

Uzun yıllar Premier Lig'de düdük çalan eski hakem hakkında, ilginç bir gerekçeyle şike soruşturması açılmış.

Bir dönem İngiltere’nin ve Avrupa futbolunun en önemli hakemleri arasında yer alan Mark Clattenburg, adını açıklamadığı bir meslektaşı tarafından şikeyle suçlandığını açıkladı.

Şikayeti değerlendirmeye alan Profesyonel Hakemler Birliği başkanı Mike Riley, Clattenburg’un ortalamanın altında performans gösterdiği maçları incelemesi için eski bir polis memuru olan Howard Webb’i görevlendirmiş.

Aynı zamanda eski bir hakem olan Webb, o dönemde Hakemler Birliği’nin teknik ekibinde görev yapıyordu.

Ne söyledi?

The Athletic’e konuşan Clattenburg’a göre; soruşturmanın fitilini 2015’te satın aldığı Audi R8 marka otomobil ateşledi.

“Güzel bir araba aldım, çünkü iyi bir işim vardı. Eşim de iyi bir işte çalışıyordu. Neden güzel giyinmeyeyim, güzel bir ev almayayım ki? Bu sebeple şikeyle suçlanmak utanç verici. Görünen o ki, her şey sadece bir kişinin hisleri yüzünden oldu.”

2004-2017 yılları arasında Premier Lig’de görev yapan Clattenburg, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup finallerini yöneterek kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

İsim vermedi

2017’de emekli olan İngiliz hakem, kendisini şikayet eden meslektaşının ismini şu an için açıklayamayacağını belirtti.

“Bir gün gerçek ortaya çıkacak, çünkü mutlu değilim. Herkes onun iyi biri olduğunu düşünüyor. Ama sadece lüks bir araba aldığım için bana yaptıklarını affedemem. Bu kabul edilemez bir davranış. Öfkeliyim, çünkü yılanı ifşa etmek istiyordum.”

“Dünyanın her yerinde hakemlik yaptım. İngiliz hakemleri tüm dünyada en güvenilir hakemler olarak görülüyor. Hatalar yapsak bile asla yozlaşmadık. Bu suçlama ortaya çıksa kariyerimi bitirebilirdi.”

Şu anda Yunanistan Futbol Federasyonu’nda hakem komitesini yöneten Clattenburg, eski meslektaşlarından Martin Atkinson ile yaşadığı bir anıyı da paylaştı.

“Atkinson ile aramda büyük bir politik savaş vardı. Asla anlaşamadık. Spor salonunda beşe beş maç yapıyorduk. Ona kayarak müdahalede bulundum. Bana yumruk attı, ben de yumrukla karşılık verdim.”

“O andan itibaren aramızda saygıya dayalı bir ilişki devam etti, ama arkadaşlığımız bitmişti.”

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