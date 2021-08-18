Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford'a transfer oluyor

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford'a transfer oluyor.

Vitor Pereira'nın ilk 11'de düşünmediği söylenen 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu. Portekizli teknik adam, hazırlık kampında da orta alanda Ozan Tufan yerine Miha Zajc'a düzenli olarak forma vermişti.

Milli oyuncuyla Premier Lig'in yeni ekibi Watford'ın ilgilendiği söyleniyor.

Ozan Tufan, Watford'a gidiyor

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanacak. Ayrıca haberde oyuncunun 48 saat içerisinde İngiltere'ye gidip yeni takımıyla sözleşme imzalayacağına yer verildi.

Ayrıca Premier Lig temsilcisi, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ödeyecek.

Ozan Tufan Watford'da



• Ozan Tufan 48 saat içinde İngiltere'ye gidecek ve resmi sözleşmeye imza atacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 18, 2021

The Athletic'in Watford sorumlusu Adam Leventhal da Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralacağını doğruladı.

Anlaşmanın detayları

A Spor kaynaklı habere göre Watford'un satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro olacak ve bu opsiyon, Watford Premier Lig'de kaldığı takdirde geçerli olacak.

Ozan Tufan'ın kariyeri

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 174 maçta terleten başarılı oyuncu, 21 kez rakip fileleri sarsarken 18 de asist kaydetmişti.

Ayrıca milli oyuncu, 2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Ozan Tufan, Türkiye A Milli Takımı'nın formasını ise 63 kez terletti ve dokuz da gol kaydetti.

Daha fazlası için:

Premier Lig'in büyük altılısında istenmeyen oyuncular

Kylian Mbappe, PSG'de kalmaya karar verdi

"Haaland, 2022'den daha uzun kalacak"