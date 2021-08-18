Galatasaray, Marcao'nun cezasını belirledi

Giresunspor maçında yaşanan olayın yankıları sürerken, Galatasaray'dan beklenen karar geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olduğu maç iik Galatasaraylı oyuncu arasında yaşanan ilginç bir olaya sahne olmuştu. 62. dakikada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun alacağı ceza merak konusuydu.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre; Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Marcao'ya 120 bin euro da para cezası verecek. Bu miktar, oyuncunun yıllık maaşı olan 1 milyon 200 bin euro'nun yüzde 10'una tekabül ediyor.

FIFA kurallarına göre kulüpler, futbolculara tek seferde en fazla yıllık maaşının %10'u kadar ceza verebiliyor. Yani Galatasaray, Marcao'ya mümkün olan en büyük para cezasını verdi.

Satılması gündemde

Serie A'dan Marcao için 12 milyon euro'luk bir teklif alan Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunmacıyı elden çıkarmayı düşünüyor. Marcao'ya çok kızgın olan teknik direktör Fatih Terim bu konudaki kararını vermeden önce bir süre beklemek istiyor.

Mevcut tabloda Marcao'nun satılması birinci opsiyon gibi gözüküyor. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı beş resmi maçta da görev yapan Marcao'nun boşluğunu yeni transfer Victor Nelsson dolduracak.

Nelsson, Süper Lig'in ilk haftasında yabancı kontenjanına takıldığı için forma giyememişti. Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Süper Lig'de takımlar maç kadrosunda en fazla 14 yabancıya yer verebiliyor.

Takım arkadaşları da tepkili

Marcao'ya kaptan Arda Turan başka olmak üzere birçok takım arkadaşının da tepki gösterdiği ifade edildi. Deneyimli savunmacı yaptığı açıklamayla Kerem Aktürkoğlu'ndan ve ailesinden özür dilemişti.

25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

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