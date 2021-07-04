Barcelona, Trincao’yu Premier Lig ekibi Wolverhampton'a kiraladı

Portekiz milli takımının da formasını giyen Francisco Trincao, gelecek sezon Wolverhampton için ter dökecek.

Barcelona resmi siteden yaptığı açıklamayla, Trincao’nun 2021/22 sezonu için satın alma opsiyonuyla birlikte Wolverhampton’a kiralandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig’de geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Wolverhampton, sezon sonunda 22 milyon euro ödeyerek Trincao’nun bonservisini alabilecek.

Trincao bir sezonluğuna Wolverhampton'a kiralandı.



İngiliz kulübü oyuncunun maaşını ödeyecek ve satın alma opsiyonuna sahip olacak. pic.twitter.com/cXkDcWsFxJ — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 4, 2021

Portekiz bağlantısı

2018’de Premier Lig’e yükselen Wolverhampton ilk iki sezonunda yedinci sırayı alarak beklentilerin üzerine çıkmıştı. Ancak 2020/21 sezonunda ilk 10’un dışına düşen takım, menajer Nuno Espírito Santo ile yollarını ayırarak Portekizli Bruno Lage’yi göreve getirdi.

Lage, Kolombiyalı stoper Yerson Mosquera’nın ardından ikinci transferini vatandaşı Trincao’yu alarak yaptı.

Barcelona'da 42 maça çıktı

2020’de Braga’dan Barcelona’ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan Trincao, Katalan ekibinde 42 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu La Liga’da çıktığı 28 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Ronald Koeman'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Trincao, Barcelona'daki tek sezonunda Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Altyapısında yetiştiği Braga’da 2019/20 sezonundaki performansıyla parlayan Trincao, Portekiz Ligi’nde 27 maçta 8 gol ve 8 asistle oynamış, Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta 1 gol ve 2 asist üretmişti.

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