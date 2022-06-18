31 Temmuz'a kadar 600 milyon euro gelir yaratmayı hedefleyen İspanyol temsilcisi ekonomik açıdan baskı altında.

Transfer döneminde önemli hamleler yapmayı planlayan Barcelona listesindeki isimlere yönelmeden önce 600 milyon euro kaynak bulmak zorunda.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Barça; Robert Lewandowski, Jules Kounde, Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso gibi isimlerin peşinden koşuyor.

Ancak finansal limitler nedeniyle şu an yeni transferlere lisans çıkaramayan kulüp öncelikle bu engeli aşmak zorunda.

Barcelona için kritik tarihler 30 Haziran ve 31 Temmuz

Yönetim, başkan Joan Laporta'ya lisans ve pazarlama haklarının %49.9'unu satması için izin verdi. Bunun yanında La Liga televizyon haklarından elde edilecek gelirin %25'i kulüp dışı yatırımcılara satılacak. Barcelona bu iki anlaşmadan 600 milyon euro gelir bekliyor.

Bu miktar Barcelona'nın geçen yıl 1.35 milyar dolara kadar yükselen borcunu azaltıp, işleyişi normale döndürmesini sağlayacak.

600 milyon euro hedefi tutturulursa, kulüp daha önce anlaşma sağladığı Franck Kessie ve Andreas Christensen'e imza attırabilecek.

Ancak Barcelona bu miktarın önemli bir bölümünü 30 Haziran'a kadar bulmak zorunda. Yani iki haftadan daha kısa bir süreleri var.

Altı aylık finansal dilimi artıda kapatmak, Barcelona'nın maaş bütçesini arttırmasını sağlayacak ve transferlerin önünü açacak.

İkinci kritik tarih ise, La Liga yönetiminin 2022/23 sezonu için maaş limitlerini açıklayacağı 31 Temmuz.

De Jong'u satmak ilaç olur mu?

Bahsettiğimiz anlaşmalar tamamlansa bile, Barcelona'nın bonservis ödeyebilmek ve maaş bütçesinde yer açmak için bazı oyuncuları elden çıkarması gerekecek.

Manchester United'ın ısrarla transfer etmek istediği Frenkie de Jong getireceği yüklü bonservisten dolayı satılma ihtimali en yüksek olan isim.

Ancak Hollandalı orta saha oyuncusu daha önce olduğu gibi bu hafta verdiği demeçte de Barcelona'dan ayrılmak istemediğini yineledi.