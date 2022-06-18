Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi: "İlk turda karşılaşmak istemezdim"

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev oldu.

Ukrayna ekibinin deneyimli teknik direktörü Mircea Lucescu, eşleşme öncesi Anadaolu Ajansı'na konuştu.

Bir dönem ülkemizde de çalışan Rumen çalıştırıcı, eşleşmenin zorluğundan bahsederken takımının da genel durumu hakkında bilgi verdi.

Ne söylendi?

Mircea Lucescu'nun Anadolu Ajansı'na verdiği demeçten satır başları şu şekilde:

"Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli.

"Hayatın devam ettiğini, bombalara rağmen futbola ara vermediğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz."

"Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim. Bence bu karşılaşma turun en önemli müsabakası olacak."

"Oyuncular milli takımdan geldi. Kafaları tabii ki savaş ortamından dolayı karışık. Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu.

"Yeni genç futbolcular da var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum. Kiev'deki çalışmalarımızın ardından İsviçre'de bir hazırlık kampımız olacak."

"Büyük bir ihtimalle karşılaşma Polonya'da yapılacak. Ancak Putin bombalamayı bırakırsa Fenerbahçe ile Kiev'de oynarız.

"Savaşın sona ermesini ve yeniden taraftarlarla dolu bir stadyumda maça çıkmayı hayal ediyorum."

Karşılaşmalar ne zaman?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise İstanbul'da olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi 19 Temmuz'da oynanacak.

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