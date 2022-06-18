Togolu yıldız, kendisini haksız yere gönderen kulübüne bedel ödetti.

38 yaşındaki oyuncu, harika bir futbol serüveni yaşadı ve futbol kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor.

En iyi döneminde, inanılmaz performanslarıyla dünya çapında bütün taraftarları büyüledi.

Arsenal ile geçirdiği süre boyunca, 104 maçta 46 golle Emirates'i etkilemeyi başardı.

Daha sonra Manchester City'nin yolunu tuttu ve ardından Real Madrid'de oynadı.

Premier Lig'de, Tottenham formasını da giydi. Togolu yıldız, Türkiye'nin yolunu tutmadan önce, son olarak Crystal Palace’a transfer oldu ve daha sonra İstanbul Başakşehir'de iki yıl oynama fırsatı buldu.

Süper Lig’de Kayserispor formasını da giyen Adebayor, sadece 8 maç oynadıktan sonra Paraguay’a transfer oldu.

Paraguay'da farklı bir yolculuğa hazırlanan Togolu golcü için şanssız bir dönem başladı, çünkü transfer olduğu dönemde pandemi başladı.

İşte, tam da bu sırada ilerleyen dönemde mahkemeye taşınacak konunun fitili ateşlendi.

Ne yaşandı?

Golcü yıldız, Olimpia'ya 2020'nin başlarında katıldı. Ancak, sadece dört maça çıktıktan sonra, pandemi nedeniyle forma giyemedi.

Daha sonra maçlar başladı ve Togolu yıldız haziran ayında kulüple bağlarını koparmak zorunda kaldı.

Kulübü, sağlık riskinden dolayı yıldız oyuncunun takımdan ayrıldığını iddia etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsü nedeniyle ortaya çıkan pandemi durumu, oyuncunun ülkemize dönüşünü riskli kılıyor.

“Olimpia'nın da kaçamadığı, ülkenin içinden geçtiği yüksek lojistik maliyet ve ekonomik duruma ek olarak, çoklu uçuşlar, ölçekler ve karantina önlemleri ile bizi ve kurumumuzun mirasını korumak için en iyi kararı vermemiz gerekiyor.

"Yılın geri kalanıyla yüzleşmek için ekonomik istikrarı garanti etmek ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz” denildi.

Adebayor, mahkemeye başvurdu

Bunun üzerine şok olan Emmanuel Adebayor, konuyu mahkemeye taşıdı.

Şikayeti sonrasında mahkeme, Togolu yıldızı haklı buldu.

FIFA, Adebayor'un ayrılmasını 'haksız görevden alma' olarak değerlendirdi.

Böylece, Olimpia’ya toplamda 510.000 Dolar ve artı 2020'ye kadar oyuncunun geriye dönük %12’lik parasını vermesini bildirdi.

Böylece, Togolu oyuncu haksız yere takımdan gönderilmesinden doğan zararını da karşılamış oldu. Haklıydı ve kazandı.

Daha fazlası için:

Chelsea tarihinin en iyi transferleri: Eden Hazard'dan Didier Drogba'ya Gianfranco Zola'dan Frank Lampard'a