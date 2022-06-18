Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki final maçında sakat olmasına rağmen oynadı.

Mısır Milli Takımı doktoru, Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah'ın iki aydır sakatlıklarla mücadele ettiğini ve kondisyon sorunlarına rağmen Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını söyledi.

Salah, Kırmızılar’ın 14 Mayıs'ta Chelsea'ye karşı kazandığı FA Cup finalinin ilk yarısında sakatlandı.

Daha sonraki Premier Lig maçından çıkarıldı ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynayamayacağı korkusuyla Wolves'a karşı sezonun son iç saha maçında sadece 32 dakika sahada kaldı.

Mısır'ın takım doktoru ne söyledi?

Salah, Paris'teki 1-0 kaybettikleri 90 dakikanın tamamını oynamak için geri döndü ve bu ayın başında, Gine'ye karşı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mısır'ın kaptanlığını yaptı.

Mısır’ın takım doktoru Mohamed Abou El Ela, 30 yaşındaki oyuncunun milli takıma katıldığında hala sakat olduğunu belirtti.

On Time Sports'a şunları söyledi: "Salah'ın sakatlığı, FA Cup finalinde aduktor kaslarında meydana geldi, ardından Wolves'a karşı ve Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı ve tüm bunlar sadece 14 gün içinde oldu.

"Bu sezon oynadığı dakikalar açısından en fazla forma giyen ikinci oyuncu olduğuna dair bir istatistik okuduk.

“Futbolcular için sağlık raporları gönderiyoruz ve alıyoruz. Liverpool'a ağrısı olduğunu ve röntgen çektirmesi gerektiğini, %100 fit bir oyuncu olmadığını söyledik.

"Biz, bunu net olarak onlara belirttik ve Salah, Şampiyonlar Ligi finaline sakat çıktı.

“Kendini zorlayıp risk almadan oynayabileceği sorusu hep vardı.

"Kulüp, dinlenmek için bir maçın yeterli olduğunu düşündü. Etiyopya'ya karşı ikinci maç uzun bir uçuş olacağı için biz, sadece Gine maçında oynamasını uygun gördük.

“Üç gün sonra başka bir maç oynayamadı."

Salah 2021-22 sezonunda toplam kaç maç oynadı?

Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 51 maçta forma giydi ve bu maçların 45'ine ilk 11’de başladı.

Ayrıca, 5 Haziran'da Gine'yi 1-0 yendikleri maçta dahil olmak üzere Mısır formasıyla 15 maça çıktı.

Mısır için bu maçlardan yedisini, final maçında Senegal’e penaltılarla kaybettikleri final maçı da dahil olmak üzere Afrika Uluslar Kupası’nda oynadı.

Böylece Mısırlı yıldız, 2021-22 sezonunda toplamda 66 maçta görev yaptı.

Salah Liverpool'da mı kalacak?

Hücum oyuncusu Liverpool'daki sözleşmesinin son yılına girdi ve kulüp onu sözleşme uzatmaya ikna etmeye kararlı.

Ancak her iki taraf da şu ana kadar bir anlaşmaya varamadı ve yakın gelecekte ayrılabileceği yönünde haberlere yol açtı.

Nitekim The Athletic, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla bağlantılı olan Salah’ın, Kırmızılar’dan ayrılması durumunda İngiltere'de kalmayı tercih edeceğini bildirdi.

Söylentilere rağmen Salah, mayıs ayında Anfield'da en az bir yıl daha kalacağını doğrulayarak, "Gelecek sezon kesinlikle kalacağım. Bu açık. Ondan sonrasını göreceğiz” dedi.

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