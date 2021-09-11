Barcelona teknik direktörü Koeman’dan ilginç de Jong – Neymar kıyası

Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman, Luuk de Jong’u hangi açıdan Neymar’dan ileride gördüğünü açıkladı.

Ekonomik açından zor bir dönemden Barcelona, bütçe açmak için transfer döneminde önemli oyuncularıyla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı.

Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamazken transferin son gününde ise Antoine Griezmann ve Miralem Pjanic gibi isimler kiralanmıştı. Bu ayrılıkların ve Agüero’nun sakatlığının üzerine hücum hattına takviye yapmak isteyen Katalan ekibi, Sevilla’dan Luuk de Jong ile anlaşmaya varmıştı.

Her ne kadar taraftarlar ve futbolseverler bu hamleyi sorgula da, Ronald Koeman gündem olacak bir kıyaslama yaptı.

Neler söylendi?

Luuk de Jong ile Hollanda Milli Takımı’nda birlikte çalışan Koeman, NOS’a yaptığı açıklamada golcü oyuncuyu Neymar’la kıyasladı:

“Topu ceza sahasına ortaladığınızda, Luuk de Jong Neymar’dan daha tehlikeli bir oyuncu.”

De Jong’un kariyeri

Adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılan 31 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki gollerin büyük bir bölümünü PSV formasıyla kaydetti. Eredevise ekibinin formasını 204 maçta terleten oyuncu, 112 kez gol sevinci yaşamıştı.

Twente ile 59 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı golcü, Sevilla formasıyla ise 94 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı.

Borussia Mönchengladbach ve Newcastle United maceralarında ise bekleneni veremeyen de Jong, Hollanda Milli Takımı’nda 38 kez boy gösterdi ve sekiz gol attı.

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