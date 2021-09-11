Ronaldo, Manchester United’a rekorlarla döndü
Juventus’tan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo, transfer dönemine damga vuran bir hamleyle eski kulübü Manchester United’la anlaşmaya varmıştı.
Adı bir dönem Manchester City ile de anılan Portekizli yıldız, Premier Lig’deki ikinci döneminin ilk maçına Newcastle United karşısında çıktı.
Old Trafford’a unutulmaz bir dönüş yapan efsane isim, rakip fileleri iki kez havalandırdı ve henüz ilk maçında rekorlar kırdı.
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Ronaldo’dan inanılmaz başlangıç
Premier Lig’in dördüncü haftasında Kırmızı Şeytanlar’ın Newcastle United’ı ağırladığı maça ilk 11’de başlayan Ronaldo, ilk devrenin uzatma dakikalarında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Opta verilerine göre ilk Manchester United dönemindeki son golünü tam 12 yıl 123 gün önce (Mayıs 2009) Manchester City ağlarına bırakan oyuncu, Premier Lig tarihinde iki golü arasında en uzun süre geçen ikinci oyuncu oldu. Bu noktadaki rekor ise 13 yıl 187 günle Matt Jackson’a ait (1993-2006).
Ayrıca Portekizli efsane, yine Opta’nın verilerine göre Nisan 2010’da Graham Alexander’dan (38 yaş 182 gün) bu yana Premier Lig’de rakip fileleri sarsan en yaşlı oyuncu oldu (38 yaş, 182 gün).
Gollerine ikinci yarıda da devam eden Cristiano Ronaldo, 56. dakikada beraberliği sağlayan Newcastle karşısında takımını 62. dakikada tekrar öne geçirdi. Bu golün asisti ise İngiliz sol bek Luke Shaw’dan geldi.