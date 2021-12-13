Avrupa'nın en iyi beş takımı, Barcelona'dan Frenkie de Jong'u transfer etmek için sırada bekliyor, ancak Hollandalı yıldızın babası John de Jong, oğulunun başka bir takıma transfer olmasının şimdilik mümkün olmadığını belirtiyor.

Hollandalı oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da kötü bir sezon geçirirken takımının, yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine engel olamadı ve eleştirilere maruz kaldı.

24 yaşındaki De Jong, İspanyol medyası tarafından kulübün mali krizini çözmek için Barcelona tarafından satılabilecek oyunculardan birisi olarak vurgulanıyor.

Ne söylendi?

John de Jong, Algemeen Dagblad’a verdiği demeçte oğlu Frenkie de Jong’un Manchester United veya Bayern Münih'e transfer olmayacağı konusunda ısrarcı konuştu:

"İngiltere veya Almanya'ya gideceğini sanmıyorum çünkü orada hava genellikle kötü oluyor. Bu yüzden, Frenkie'nin transferinin mümkün olmadığını düşünüyorum.

"Tabii ki Barcelona'nın paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum ve Frenkie için yüksek miktarlı bir teklif kulübün yeniden kalkınmasını sağlayabilir, ancak bu ayrılık yakın zamanda olmayacak.

“Avrupa’nın beş büyük kulübünün, oğluma olan ilgisi doğru.”

Frenkie de Jong’un, bu sezonki performansı nasıl?

Hollandalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 19 maça çıkarken İspanyol ekibinin en önemli oyuncularından birisi oldu.

La Liga'da sekizinci sırada yer alan ve lider Real Madrid'in 18 puan gerisinde bulunan Xavi’nin takımında, bu sezon şu ana kadar bir gol atıp 2 asist yaptı.

İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Barcelona’nın, Avrupa Ligi’ndeki rakibi ise Napoli oldu.

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