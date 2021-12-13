UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 kurasını neden yeniden çekmek zorunda kaldı?

Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki çekilişler, bazı takımlar ve UEFA arasındaki kasvetli günlere yeniden bir geri dönüş olabilir.

2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekilişi büyük bir karışıklığa sebep oldu ve UEFA tarafından kura çekimi yeniden yapıldı.

Peki tam olarak ne oldu ve kura neden yeniden çekildi? GOAL, bilmeniz gereken her şeyi size aktarıyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde neler yaşandı?

Devler Ligi son 16 kura çekimi sırasında, işaretli topların yerleştirilmesiyle ilgili bir dizi hata meydana geldi ve bu hata sonrasında, UEFA kura çekimini yeniden yapmak zorunda kaldı.

Benfica'nın Real Madrid ile eşleşmesiyle işler sorunsuz başladı, ancak ikinci eşleşmenin ardından Manchester United’ın rakibi hatalı bir şekilde Villarreal oldu.

Atletico Madrid’in rakibi belli olurken kura çekimine Manchester United'ın dahil olmadığı anlaşıldı. Bu hata sonrasında kura çekimine devam edildi.

Kura çekimi devam edilirken yapılan hata sonradan fark edildi ve o esnada sosyal medyada büyük bir tartışma yaşandı.

Atletico Madrid, kura sırasında yapılan hatanın ardından "açıklama ve çözüm için" UEFA ile temas halinde olduğunu açıkladı.

UEFA, hatanın ardından "teknik sorun" yaşandığını ve çekilişin birkaç saat sonra yeniden yapılacağını belirtti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimini neden yeniden yaptı?

Şampiyonlar Ligi son 16 çekilişini yeniden yapmak zorunda kalan UEFA, kura prosedürünü uygularken hata yaptı.

Avrupa yönetim organı, neler olduğunu açıklamak ve ilk çekilişi "geçersiz" kılmak için bildiri yayınladı:

"Hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğu konusunda yetkililere talimat veren harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik bir sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminde bir hata oluştu. Böylece, çekiliş geçersiz ilan edildi ve yeniden yapılmasına karar verildi.”

İlk kuranın ikinci kuradan farkı neydi?

Yeniden çekilen kuranın en büyük hayal kırıklıklarından birisi, Manchester United'ın artık Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelmeyecek olmasıydı.

İkinci kura, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun karşılaşmayacağı anlamına geliyordu.

Manchester United; Atletico Madrid ile eşleşirken Real Madrid ise PSG ile karşılaşacak.

İlginç bir şekilde, çoğu eşleşme değişirken, Chelsea’nin kurası değişmedi. İngiliz ekibi, her iki kurada da Lille ile eşleşti.

Geçersiz sayılan ilk kura şu şekildeydi:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Red Bull Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

PSG - Manchester United

Onaylanan kura çekişi ise şöyle:

Red Bull Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

Yeniden çekilen kura hakkında ne söylendi?

Şampiyonlar Ligi’ndeki kura hatası inançsızlığa sebep olurken öfke ve mizah tartışmalarına yol açtı. Sosyal medyada birçok yorum yayımlandı. Twitter'da 'hileli' kelimesi trend oldu ve hayali bir komplodan şikayet edilirken yapılan hata dalga konusu oldu.

Tottenham ve Barcelona’nın eski forveti Gary Lineker, önceki gece meydana gelen Formula 1 tartışmasına atıfta bulunarak, "spor otoriteleri için harika günler" olmadığını gözlemlerken Liverpool ve United’ın eski forveti Michael Owen ise yaşanan bu olayın inanılmaz bir hata olduğunu vurguladı.

Yeniden kura çekileceği netleşince öfke azaldı, ancak rakibinin Benfica yerine PSG olduğunu gören Real Madrid, UEFA'nın kararından memnun kalmadı.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, UEFA'nın çekilişi yeniden yapmasını mantıklı bulurken Liverpool'un resmi internet sitesine şunları söyledi:

“Kurayı canlı izledim ve böyle bir hatanın ardından kuranın tekrar yapılması gerektiğini düşündüm. Yeniden yapmak zorundaydılar ve yaptılar."

Manchester United’ın eski orta saha oyuncusu Owen Hargreaves ise

'a verdiği demeçte, PSG yerine Atletico Madrid ile eşleşen Ralf Rangnick'in takımı için "Biraz daha kolay bir rakiple eşleştiler, ama yine de gerçekten zor bir takıma karşı oynayacaklar" dedi.

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