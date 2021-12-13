Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentine çekilen kura sonucu belli oldu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birbirlerine rakip olmasını sağlayan eşleşmeler şu şekilde:

Benfica VS Real Madrid Villarreal VS Manchester City Atletico Madrid VS Bayern Münih Salzburg VS Liverpool Inter VS Ajax Sporting CP VS Juventus Lille VS Chelsea PSG VS Manchester United

Son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.