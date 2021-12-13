UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Samet Çayır
(C)Getty Images

Lionel Messi ve Crisitano Ronaldo, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.

Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentine çekilen kura sonucu belli oldu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birbirlerine rakip olmasını sağlayan eşleşmeler şu şekilde:

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Benfica

VS

Real Madrid

Villarreal

VS

Manchester City

Atletico Madrid

VS

Bayern Münih

Salzburg

VS

Liverpool

Inter

VS

Ajax

Sporting CP

VS

Juventus

Lille

VS

Chelsea

PSG

VS

Manchester United

Son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.