UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Samet Çayır
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Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentine çekilen kura sonucu belli oldu.
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birbirlerine rakip olmasını sağlayan eşleşmeler şu şekilde:
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Benfica
VS
Real Madrid
Villarreal
VS
Manchester City
Atletico Madrid
VS
Bayern Münih
Salzburg
VS
Liverpool
Inter
VS
Ajax
Sporting CP
VS
Juventus
Lille
VS
Chelsea
PSG
VS
Manchester United
Son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.