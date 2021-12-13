Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli’yle devam edecek.

Siyah Beyazlı takım, teknik direktör konusunda detaylı bir toplantı yapmasının ardından Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'nin görevine devam edeceğini söyledi.

Yerli veya yabancı hoca şartları olmadığını vurgulayan Kazancı, sağlıklı bir karar vereceklerinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Ceyhun Kazancı toplantı sonrası şu konuşmayı yaptı:

“Detaylı olarak çalışma kararı aldık. Çalışmalarımız bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam edeceğiz.

“Çalışmalarımız sonuçlandıktan sonra yeniden bir değerlendirme yapacağız. Yerli veya yabancı adaylarımız var. Belirlediğimiz isimler üzerine yoğunlaştık.

“Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti. Bruno Pinheiro da gündemimizde olan teknik direktörlerden birisi.

“Yerli veya yabancı çok değerli hocalarla görüşeceğiz ve en sağlıklı kararı vereceğiz.

“Farke de adaylarımızdan birisiydi, ancak kendisiyle anlaşamadık. O defteri kapattık. Bilic ise hala adaylarımızdan birisi konumunda bulunuyor.”

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş teknik direktörü olarak Kayserispor karşısına çıkan Önder Karaveli, Siyah Beyazlı ekibin mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılmasına katkıda bulundu.

Kayserispor maçında yaptığı hamleler nedeniyle büyük alkış toplayan Önder Karaveli, maçın ardından yaptığı açıklamalarla da takdir topladı.

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