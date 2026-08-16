Barcelona'nın hamleleri Bouaddi'yi Hakimi'nin tahtını devirmeye yaklaştırıyor

Rodri'nin Barcelona'ya transferine ilişkin görüşmeler yeni bir aşamaya girdi. Katalan kulübü İspanyol oyuncuyla anlaşmak için üçüncü teklifini sunarken, Manchester City yeni orta saha oyuncuları kadrosuna katmak için piyasadaki hareketliliğini sürdürüyor. Bu adım, ekibin takım kaptanının sonrası döneme hazırlandığı yönündeki spekülasyonları güçlendiriyor.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, bugün pazar günü, Barcelona'nın üçüncü teklifinin 60 milyon sterlini, yani yaklaşık 70 milyon euroyu aştığını, Manchester City'den yeni bir ret geldiğine dair haberlerin gündemde olduğunu, ancak henüz bu konuda resmi bir teyit yapılmadığını aktardı.

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Barcelona görüşmelere yaklaşık 50 milyon euro değerindeki ilk teklifiyle başladı, ardından bunu yaklaşık 70 milyon euroya çıkardı. Manchester City ise oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az süre kalmasına rağmen 80 milyon euro alma konusunda ısrarcı.

Aynı zamanda City, geçtiğimiz temmuz ayında İngiliz Elliot Anderson'ı Nottingham Forest'tan 135 milyon euro karşılığında transfer ederek kulüp rekorunu kırmasının ardından orta sahasını güçlendirmeye devam ediyor. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı anlaşması ve en pahalı İngiliz oyuncusu unvanını kazandı.

İngiliz kulübü ayrıca, Lille'in 18 yaşındaki oyuncusu Faslı Ayyoub Bouaddi'nin transferini 100 milyon euroyu aşabilecek bir anlaşmayla bitirmeye yaklaşıyor. Bu transfer, Achraf Hakimi'nin 2021'de 68 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e geçişini geride bırakarak Faslı oyuncular tarihinin en pahalısı haline gelecek.

Manchester City, Chelsea ile görüşmelerin çıkmaza girmesine rağmen Arjantinli Enzo Fernandez dosyasını da kapatmadı. Öte yandan oyuncu, dün cumartesi oynanan Real Sociedad hazırlık maçında (3-1) Chelsea taraftarlarının bir bölümünün ıslıklarına maruz kaldı.

Tüm bu hareketler, Manchester City'nin gerçekten de Rodri sonrası dönemi planladığına, aynı zamanda oyuncunun satışından mümkün olan en yüksek mali getiriyi elde etmeye çalıştığına işaret ediyor.