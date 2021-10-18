Barcelona, Mbappe yerine neden Dembele'yi tercih etti?

Katalan ekibinin eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Kylian Mbappe'nin 2017'de Barcelona ile imza aşamasına geldiğini açıkladı.

İspanya’da yayın yapan TV3 kanalına konuşan Bartomeu, Barcelona’yı yönettiği dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bartomeu 2014-2020 yılları arasında kulübün başkanlığını yapmıştı.

Barcelona’nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle en çok suçlanan isimlerin başında gelen Bartomeu, pandemiyi işaret ederek kendini savundu.

“Mart 2020’ye kadar 100 milyon euro’nun üzerinde kardaydık, ardından pandemi başladı ve 555 milyon euro kaybettik.”

“Barcelona’nın ekonomik koşulları epey karmaşık, ama kulübün satılmasını gerektirecek bir durum yok.”

Mbappe kapıdan döndü

Eski başkan, Barcelona’nın çok eleştirilen Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho transferlerine de değindi. Aslında Kylian Mbappe’yi almak istediklerini belirten Bartomeu, dönemin teknik direktörü Ernesto Valverde’nin Dembele’yi tercih ettiğini söyledi.

“Mbappe’nin sözleşmesi masamdaydı, ama teknik direktör Dembele’yi seçti, çünkü açık alanda etkili olabilecek bir oyuncu istiyordu.”

“Çok para ödediğimiz bazı oyuncular beklentilerimizi karşılamadı, ama bu tip şeyler futbolun içinde var. Dembele ve Coutinho’yu aldığımızda herkes bizi alkışlamıştı.”

“Coutinho’yu Iniesta ayrıldığı için aldık. Premier Lig’in en iyi oyuncusuydu. Dembele ise Neymar’ın yerine transfer edildi.”

"Messi diğerlerinden farklıydı"

Bartomeu, Messi’nin ayrılığıyla ilgili ise şunları söyledi:

“2020 yazında onu kulüpte tutmak için büyük savaş verdim. Şimdi ise kalmak istemesine rağmen ayrılmak zorunda kaldı.”

“Messi’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerimizden birine gitmesine izin veremezdim. Onun durumu Neymar, Figo ya da Rivaldo’dan daha farklı.”

"Koeman'la duble yapmalıydık"

Bartomeo, Ronald Koeman’ı ilk olarak 2019’da takımın başına getirmek istediklerini söyledi.

“2019’da ilk aradığımız isim Ronald’dı, ama bana Hollanda milli takımına konsantre olmak istediğini söyledi. Biz de uygun profildeki bir diğer isim olan Quique Setien’e yöneldik, ama maalesef işler onun için iyi gitmedi.”

“Koeman ilk sezonunda çok başarılıydı. Kupayı kazandık, ligi nasıl kaybettiğimize ise hala anlam veremiyorum. Normal şartlarda duble yapmamız gereken bir sezondu.”

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