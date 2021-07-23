Başarılı bir sezonu geride bırakan Güney Koreli forvet, Londra ekibiyle yeni kontrat için anlaşmaya vardı.

Tottenham, Heung Min Son’un sözleşmesini 2025’e kadar uzattığını Twitter’dan yayınladığı videoyla duyurdu.

Videoda, Korece ve İngilizce olarak “hikaye devam ediyor” mesajı yer aldı. Ardından Tottenham’ın resmi Twitter hesabından Son’un taraftarlara seslendiği bir video daha yayınlandı.

그의 이야기는 계속됩니다 pic.twitter.com/aurUfYvmqq — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021

2015’te Bayer Leverkusen’den transfer edilen Son, Tottenham formasıyla çıktığı 280 maçta 107 gol attı ve 64 asist yaptı.

Son, Tottenham’ın yeni stadındaki ilk Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gollerini atan oyuncu olarak kulüp tarihine geçti.

29 yaşındaki oyuncunun Aralık 2019’da Burnley ağlarına gönderdiği harika gol ise, Puskas Ödülü’nü kazanmış ve Premier Lig’de yılın golü seçilmişti.

Ne söyledi?

Kulübün resmi sitesine konuşan Son, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi.

“Altı yıldır burada oynamak büyük bir onur, kulüpten çok büyük saygı gördüm, burada olduğum için mutluyum.”

“Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve teknik ekip beni evimde hissettiriyor. Hiç düşünmeden verdiğim, kolay bir karar oldu. Burada olmaktan mutluyum ve taraftarlarla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum.”

Sportif direktör Fabio Paratici de bir açıklama yaparak Son’un imzasını değerlendirdi.

“Yeni sezon öncesinde Son ile uzun vadeli bir kontrat imzaladığımız için mutluyuz. Nuno Espirito Santo yönetiminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz.”

“Kulüp adına hem saha içinde, hem de saha dışında yarattığı pozitif etkiyi herkes görüyor. Gelecek yıllarda başaracaklarımızın bir parçası olması mutluluk verici.”

Son, Tottenham’da neden bu kadar seviliyor?

Alçak gönüllü yapısıyla tanınan Güney Koreli oyuncu taraftarlarla ve takım arkadaşlarıyla çok yakın ilişkilere sahip.

Gareth Bale, asla kaybetmediği neşesi ve enerjisi nedeniyle Son için, “dünyanın en iyi insanı” tabirini kullanmıştı.

2018/19 sezonunun son maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Son, buna karşın takım arkadaşlarını yalnız bırakmamıştı. Maçın ardından sahada Erik Lamela ve Christian Eriksen’in çocuklarıyla oynarken kameralara yansıyan Son, bu hareketiyle futbolseverlerin kalbini kazanmıştı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, bir taraftar Son’a “nezaket Ballon d’Or’u” verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Son, İngiltere’de olduğu gibi ülkesi Güney Kore’de de çok seviliyor. Milli takımda kaptanlık görevini üstlenen Son, Kore’de rock yıldızlarıyla boy ölçüşecek bir üne sahip.

2019’da ülkenin kuzeydoğusunda çıkan orman yangınına kayıtsız kalmayan Son, afetten zarar görenlere 100 bin sterlinlik bağışta bulunmuştu.

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