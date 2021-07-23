Barcelona, Messi’ye lisans çıkaramazsa neler olacak?

Lisansı Barcelona tarafından zamanında çıkarılamazsa Lionel Messi’nin önünde iki seçenek bulunuyor.

Laporta’nın göreve gelmesinin ardından Sergio Agüero ve Memphis Depay gibi isimleri kadrosuna katan Barcelona, bu yeni transferlerin yanı sıra Lionel Messi’ye de şu anda lisans çıkaramıyor.

Geçtiğimiz günlerde maaşında yüzde elli indirime gitmeyi kabul ettiği ve beş yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı iddia edilen Messi’nin geleceği, Barcelona’nın maddi durumu nedeniyle belirsizliğini koruyor.

La Liga’nın finansal yükümlülükleri gereği maaş tablosunda yer açmak zorunda olan Barcelona; Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Neto, Miralem Pjanic ve Samuel Umtiti gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

La Liga Başkanı Tebas da geçtiğimiz günlerde Barcelona’nın mali tablosunu değerlendirirken Messi’nin sözleşme durumu hakkında da konuşmuştu:

“Messi, mevcut şartlar altında eski sözleşmesinin değerinde bir sözleşmeye imza atamayacak. Yalnızca Barcelona değil, şu anda hiçbir Avrupa kulübü o seviyede maaşlar ödeyemez.”

“Bir kulübün mali sıkıntılar nedeniyle oyuncusuna lisans çıkaramaması ilk kez olan bir şey değil. Barcelona’nın da bu sorunu aşacağından eminim ama aksi takdirde Messi’ye ve diğer yeni transferlerine lisans çıkaramayacaklar.”

Barcelona’nın lisans problemi

Barcelona’nın birkaç oyuncusunu sattıktan sonra Messi’ye lisans çıkarması bekleniyor ancak bir diğer yandan La Liga’nın başlamasına yalnızca üç haftalık bir süre kaldı ve diğer ihtimaller de konuşulmaya başlandı.

ESPN’in haberine göre Arjantinli yıldız, lisansının çıkması için ocak ayına kadar beklemek zorunda kalabilir ve bu süreçte de yeşil sahalardan uzak kalabilir.

La Liga yükümlülüklerine göre Barcelona’nın sezon başladıktan iki hafta sonrasına kadar tüm oyuncularına lisans çıkarmış olması gerekiyor. Fakat Katalan ekibi, bu sorunu çabuk çözmek ve sezonun ilk haftalarında da yıldız oyuncudan faydalanmak istiyor.

Eğer Barcelona, Messi’nin ve yeni transferlerin lisansını 31 Ağustos tarihine kadar çıkaramazsa bu isimler ocak ayına kadar forma giyemeyecekler.

Bu durumda Messi’yi neler bekliyor?

Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtilen Lionel Messi, böyle bir durumun yaşanması durumunda beş ay gibi uzun bir süre boyunca sahalardan uzak kalmak da istemeyecektir. Yıldız oyuncunun önünde iki alternatif yol bulunuyor.

Dolayısıyla ağustos ayının sonuna kadar Arjantinli yıldızın başka bir takımla masaya oturması tekrar gündeme gelebilir.

Ya da Lionel Messi, oldukça düşük bir ücret karşılığında Barcelona’yla anlaşabilir ve kulübün maddi tablosu el verdiğinde de tekrar kendi maaşını kazanacağı bir sözleşmeye imza atabilir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise Arjantinli yıldızın yola Barcelona’da devam edeceğinden emin olduğunu dile getirmişti.

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