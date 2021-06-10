Barcelona ile PSG arasındaki Wijnaldum yarışı sonuçlandı

Barcelona'nın ve Paris Saint-Germain’in kadrosuna katmak istediği Georginio Wijnaldum yeni takımını seçti.

Georginio Wijnaldum, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ile üç yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Haziran ayı sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Wijnaldum’un yeni adresi, Parc des Princes olacak.

Liverpool, Premier Lig’de sezonun son maçını Crystal Palace ile oynamış, Hollandalı futbolcu 2-0’lık galibiyetin ardından Merseyside tribünlerine veda etmişti.

İngiliz kulübü ile yeni kontrat üzerinde anlaşma sağlayamayan Wijnaldum’a ilk olarak Barcelona talip oldu. Ancak Paris Saint-Germain’in devreye girerek daha yüksek maaş teklif etmesi, transferin seyrini değiştirdi.

PSG'ye ne katacak?

Wijnaldum, PSG kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe ve Angel Di Maria gibi yıldızlarla birlikte mücadele edecek. PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun, gelecek sezon kilit bir rolde kullanmayı planladığı Wijnaldum’u bu şekilde ikna ettiği öne sürülmüştü.

Ligue 1’de şampiyonluğu Lille’e kaptıran PSG, hem tahtını geri alma, hem de Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldırma hedefiyle yola çıkıyor.

Fransız ekibi orta sahada Marco Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera gibi yetenekli ayaklara sahip olsa da, Wijnaldum çift yönlü oyunuyla kadroya farklı bir boyut katacak.

Ada'da başarıya doydu

Liverpool tarihinin en başarılı dönemlerinden birine adını altın harflerle yazdıran Wijnaldum, kulübün zirveye yükselişinde vazgeçilmez parçalardan biri olmuştu.

Newcastle’dan 2016 yılında transfer edilen Hollandalı, Jürgen Klopp’un takımında çıktığı 237 maçta 22 gol atıp, 16 asist yaptı.

Anfield’da dört kez kupa sevinci yaşayan Wijnaldum, Liverpool’un 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini dindiren ve Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan kadrosunun temel taşlarından biriydi.

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