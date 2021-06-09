Roma ile bu sezon sonunda yollarını ayıran Paulo Fonseca, Tottenham’ın yeni menajeri olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tottenham’da futbol direktörü görevine getirilen Fabio Paratici, teknik direktörlük için Fonseca ismini öne çıkardı.

Bu gelişmenin ardından Roma ve Tottenham arasında bir teknik direktör takası yaşanmış oldu. Zira Roma, takımın başına Tottenham’dan ayrılan Jose Mourinho’yu getirmişti.

Tottenham, önümüzdeki sezon tıpkı Roma gibi UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Dolayısıyla iki ekibin karşı karşıya gelmesi de ihtimaller dahilinde.



Ayrıca Tottenham, geçtiğimiz günlerde Antonio Conte ile de görüşmüş, ancak İtalyan teknik adamın beklentilerini karşılayamamıştı.

Portekizli teknik adamın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekizli ve Alman teknik direktörlerle görüştüklerini ifade etmişti. Roma ile yollarını ayıran ve boşa çıkan Fonseca da akla gelen ilk isimlerden biri olmuştu.

Son gelişmelerin ardından bu ihtimalin ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Fonseca’nın kariyerinden notlar

43 yaşındaki Portekizi teknik adam Fonseca, Paços Fereira’da dikkatleri üzerini çekmesinin ardından Porto ile anlaşmaya vardı.

Burada Portekiz Süper Kupası’nı kazanan başarılı teknik adam, bir sezonu tamamlamasının ardından Paços Fereira’ya geri döndü.

Daha sonrasında ise Braga’yı çalıştıran ve Portekiz Kupası’nı kazanan Fonseca, 2016-17 sezonun başında ise Shakhtar Donetsk’in yolunu tuttu. Paulo Fonseca, Ukrayna devinin başında 139 maça çıktı ve ayrıca burada 3 lig şampiyonluğu, 3 Ukrayna Kupası ve 1 de Ukrayna Süper Kupası kazandı.

Takvimler 2019 yazını gösterdiğinde ise Fonseca, Serie A’nın yolunu tuttu. Roma’nın başında 101 maça çıkan Portekizli teknik direktör, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamlarken geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda ise Serie A’yı 7. sırada tamamladı. Ayrıca Roma, bu sezon Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi.

Tottenham ise uzun yıllardır süren kupa hasretine Mauricio Pochettino ve Jose Mourinho gibi isimlerle de son veremedi. Bakalım Fonseca, Kuzey Londra temsilcisinin makus talihini değiştiren isim olabilecek mi?

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