"Barcelona bu yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak"

Barcelona'da yaşanan mali krize bir de teknik direktör boşluğu eklense de Katalan devi için bir yerlerde hala umut var.

Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Xavi'nin Katalan devi için aranan kan olduğunu düşünüyor.

Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından Barcelona'da Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son verildi.

La Liga devinde teknik direktörlük koltuğuna Barça'nın efsanesi Xavi'nin oturacağı konuşuluyor.

Joan Gaspart ne söyledi?

AS'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, Koeman'ın ayrışılını ve Xavi'nin olası görevini değerlendirdi:

"Beğenmesek de futbol bu. İşler bu şekilde yürüyor. Teknik direktörü kovmak, tüm oyuncuları kovmaktan daha kolay.

Koeman harika bir Barcelona oyuncusuydu ve arkadaşı olduğum için ayrılışı bana kötü geliyor ama onu takdir ediyorum. Ona daha fazla zaman verilselerdi, iyi bir iş çıkarırdı."

Gaspart, Barcelona'nın Xavi ile toparlanacağı konusunda ise oldukça iyimser: "Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı kazanacak çünkü daha çok yol var.

İnsan sonunda yanılsa bile iyimserlik olmadan mutsuz olur. Futbolda çok daha zor durumları da gördüm."

Xavi, Barcelona'ya gelir mi?

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Barcelona uzun süredir Al Sadd Teknik Direktörü Xavi ile temastaydı. Barça'nın efsanesi, Ronald Koeman'ın yerini alabilir.

Xavi'nin, Katar kulübüyle bir sözleşmesi olsa da Barcelona, efsane yıldızını kulübün başına getirmek için serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Rayo Vallecano yenilgisinin ardından Xavi ile görüşmeler ve süreç oldukça hızlandı.

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