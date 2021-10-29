Barcelona'dan Real Madrid'e Haaland ve Pogba jesti

Erling Haaland ve Paul Pogba önümüzdeki yaz transfer döneminde La Liga devlerini yarışa sokacak ancak Barça ezeli rakibine diş geçiremiyor.

Barcelona transfer pazarında ezeli rakibi Real Madrid ile yarışamıyor.

Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Erling Haaland'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesinde 2022 yazında devreye girecek 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi var. Büyük kulüpleri peşinde sürükleyen Norveçli yıldız gelecek sezon başka bir takımın formasını giyebilir.

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın ise Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Her iki oyuncunun da menajerliğini üstlenen Mino Raiola'ya ise yaz transfer döneminde büyük iş düşüyor.

Erling Haaland ve Paul Pogba için La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid de sırada bekliyor.

Erling Haaland ve Paul Pogba, Barcelona forması giyebilir mi?

AS'ın haberine göre; Barcelona'da yaşanan kriz Real Madrid için işleri fırsata çevirdi.

Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya getirmesinden bu yana menajer Mino Raiola'nın Joan Laporta ile olan yakın ilişkisi biliniyor.

Erling Haaland ve Paul Pogba için sırada bekleyen Barcelona'nın iki oyuncunun menajeriyle yakın ilişkide olması Real Madrid için bir tehlike ortamı yaratıyordu.

Ancak Barça'da yaşanan son gelişmeler işleri tersine çevirdi. Katalan devinin mali durumu ve Ronald Koeman ile yaşadıkları yol ayrımı Barcelona'yı ezeli rakibiyle yarışamaz hale getirdi.

Erling Haaland ve Paul Pogba'nın Barcelona forması giymesi uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Erling Haaland ve Paul Pogba, Real Madrid forması giyebilir mi?

Barcelona bu yarışta mücadele edemezken ezeli rakibi Real Madrid, Haaland ve Pogba için pusuda bekliyor.

Erling Haaland, Real Madrid forması giymek istiyor ve bunu menajeri Mino Raiola'ya da iletti.

Ayrıca Paul Pogba'nın da Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Pogba, Madrid ekibi için maliyetsiz bir transfer olacak bu nedenle Fransız yıldız gelecek sezon La Liga'nın yolunu tutabilir.

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