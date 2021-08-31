Barcelona 126 milyon euro'luk oyuncu için teklifini yaptı

Avrupa futbolunda transferin son günlerinde hareketli saatler yaşanırken, Barcelona'nın Lionel Messi'nin yerini doldurma çabaları da sürüyor.

La Liga'nın katı maaş bütçesi kuralları nedeniyle efsane oyuncusu Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona, transferin son günlerine girilirken, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix için harekete geçti.

Diego Simeone'nin takımı ise kulüp tarihinin en pahalı transferi olan genç oyuncusu için gelen kiralama teklifini geri çevirdi.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Barcelona'nın yaptığı teklifi oyuncunun menajeri Jorge Mendes aracılığıyla reddeden Atletico Madrid, 21 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermeyi düşünmüyor. Felix, Atletico Madrid geçtiğimiz sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın önünde noktalarken, sezonu yedi gol ve beş asistle tamamlamıştı.

Benfica altyapısından yetişmişti

Benfica altyapısından yetişen ve 2018-2019 sezonunda Bruno Lage yönetiminde büyük bir çıkış yaşayan Felix, Portekiz Ligi'ndeki 15 gol, 7 asistlik performansı sonrasında 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu unvanının sahibi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Messi'nin ayrılığı sonrasına hücum hattını zenginleştirmek isteyen Barcelona'nın Felix için gelen olumsuz cevap sonrasında rotasını farklı isimlere çevirmesi bekleniyor. La Liga'da geride bıraktığımız üç haftada rakip fileleri yedi kez sarsarken, yeni transferi Sergio Agüero'dan sakatlığından ötürü henüz katkı alamadı.

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