Barcelona 1 milyar euro'luk anlaşmayı resmen açıkladı

Katalan devi önümüzdeki yılları için büyük bir önem taşıyan bir anlaşmada mutlu sona ulaştı.

Ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Barcelona'da Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Ansu Fati, takımıyla olan sözleşmesini yeniledi.

Barcelona yönetimi genç yıldızın yeni kontratındaki serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olduğunu açıkladı.

Attığı imzayla birlikte 2027'ye dek Barcelona'da kalmayı kabul eden 18 yaşındaki oyuncu, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca sahalardan uzak kalmış ve geri dönmesinin ardından beş maçta iki gol kaydetmişti.

Bu denli zor bir yılın ardından takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirten genç yıldız, sevincini gizlemedi.

Messi vurgusu

Kulübe kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Fati, "Yeni bir Messi olmayacağım. Puyol, Xavi, Messi eşsiz oyunculardı ve onlar gibileri bir daha gelmeyecek. Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Farklı teklifler de aldım ama bir numaralı tercihim her zaman Barcelona'da kalmaktı. Burada büyüme hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.

Barcelona formasıyla en iyi sezonunu 2019-2020 sezonunda geçiren Fati, forma giydiği 24 La Liga karşılaşmasında rakip fileleri yedi kez sarsmıştı. Barcelona'nın önümüzdeki yıllarında takımın en önemli oyuncusu olması beklenen genç yıldız, Gine-Bissau doğumlu olmasına rağmen İspanya için oynamayı tercih etmişti.

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