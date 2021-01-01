Barçagate operasyonu: Josep Bartomeu tutuklandı iddiası

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu'nun Barçagate operasyonu kapsamında tutuklandığı iddia edildi.

Lionel Messi krizi yaşayan Barcelona'da bir diğer ana gündem maddesi Barçagate operasyonu.

Cadena Ser'de yer alan habere göre; Katalonya polisinin (Mossos d'Esquadra) Pazartesi günü erken saatlerde Barçagate operasyonu kapsamında bilgi toplamak için kulüp binasına geldi.

Haksız yönetim ve bireyler arası yolsuzluğun araştırıldığı operasyon kapsamında Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu'nun da tutuklandığı iddia edildi.

Josep Maria Bartomeu'nun istifasının nedeni de Barcelona yönetimi hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasıydı.

Barçagate operasyonu nedir?

Barcelona'nın, kendi sosyal medyasını yönetmek ile görevlendirdiği danışmanlık firması I3 Ventures'e hizmet değerinden yüzde 600 daha fazla ödeme yaptığı iddia edildi.

Şubat 2020'de gündeme gelen olayda firmanın, eski başkan Josep Bartomeu'ya muhalif olan kulüp yetkilileri hakkında olumsuz paylaşımlar yapan hesaplarla bağlantılı olduğu bildirilmişti.

O dönemde Barçagate olarak adlandırılan olay sonrası kulüp firmayla sözleşmesini feshetmişti.