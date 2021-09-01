Balotelli ile ilgili ilginç açıklama: Hangimizin psikolojik sorunu yok ki?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan golcünün arkasında.

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'da gündem Mario Balotelli.

Başka bir ismin konuşulmasına imkân var mı? Pek yok. Zira o, oynadığı her takımda bir şekilde konuşulan oyuncu olmayı başardı.

Sezona çok iyi başlayamayan İtalyan golcü, belki de Teknik Direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasına sebep oldu.

Fakat Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, her şeye rağmen yıldız futbolcunun arkasında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Ne söylendi?

Mario Balotelli konusunda herhangi bir problem olmadığını söyleyen Murat Sancak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Mario Balotelli takımımızda devam edecek. Kendisiyle hiçbir sorunumuz yok"

Sancak, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise İtalyan golcüyle ilgili şu cümleyi kurdu:

"Balotelli'nin psikolojik sorunu olduğunu söylüyorlar. Hangimizin yok ki?"

Balotelli'nin Adana Demirspor performansı

İtalyan golcü, Adana Demirspor'un Süper Lig'de oynadığı üç maça da ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe karşısında skor üretemeyen Balotelli, ikinci haftada Kayserispor karşısında Akintola'ya asist yapmayı başardı.

Golcü futbolcu, 3. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında ise suskunluğunu korudu.

Adana Demirspor için sırada ne var?

Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getiren Mavi Şimşekler, milli aranın ardından 4. hafta mücadelesinde 12 Eylül'de Vavacars Fatih Kararümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5. haftada 19 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Adana temsilcisi, 6. haftada ise Beşiktaş ile Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Daha fazlası için:

Avrupa'da son gün gerçekleşen önemli transferler

Transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

Barcelona'nın yeni 10 numarası belli oldu