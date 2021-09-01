Mbappe, Barcelona & Kane: Transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

Avrupa’da tarihin belki de en hareketli transfer dönemi geride kaldı. Peki hangi kulüpler ve oyuncular bu dönemi en iyi şekilde geçirdi?

Pandemi döneminde kulüplerin yaşadığı gelir kayıplarından ötürü yaz transfer döneminin oldukça sakin geçmesi bekleniyordu.

Fakat işler hiç de öyle yürümedi ve Avrupa’nın devleri transfer dönemine damga vurdu. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun aynı dönemde takım değiştirmesi de bu durumu özetlemeye yetiyor.

Birçok kulübün maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler, bu krizi bir fırsata çevirmeyi başardılar.

Peki, 2021 yaz transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri kimlerdi?

Goal, çalkantılı transfer dönemini değerlendirdi…

Kaybeden: Barcelona

Yalnızca iki yıl önce Barcelona, 840 milyon euro’luk yıllık geliriyle Deloitte Futbol Para Ligi’nin zirvesinde yer alıyordu. Ancak şimdi 1.3 milyar euro’luk bir borç içinde yüzüyorlar.

Aslında pandemi, Barcelona’nın bu sıkıntılarının tek kaynağı değildi; sadece makasın daha da açılmasına neden oldu. Eski Başkan Josep Maria Bartomeu, kulübü yönetme şeklinde bir sorun olmadığını söylemişti fakat kulübün harcamalarının %70’i sadece oyunu maaşlarına gidiyordu.

“Federasyon ve UEFA bazı önerilerde bulunabilir ama kimse bir maaş sınırlaması getirmiyor. Önerilen limitin üzerindeyiz ama önemli olan sürdürülebirlik kazanmaktır.” Fakat Katalan ekibi, bu sürdürülebilirlikten de yoksundu.

Şimdi ise Barcelona, pandeminin körüklediği bu kötü gidişat nedeniyle tarihinin en iyi oyuncusu Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Hem de Arjantinli yıldızın maaşında %50 oranında indirime gitmesini kabul etmesine rağmen…

Messi’yi rakibi PSG’ye bedelsiz olarak kaptıran Barcelona, buna karşın Depay, Agüero ve Garcia gii yeni transferlerine lisans çıkarmak için kimi yıldızlarından maaşlarında indirime gitmesini istedi.

Transferin son gününde de Antoine Griezmann’ı Atletico Madrid’e gönderdiler ve rekor bedelle gerçekleştirdikleri bu hayal kırıklığı transferin hikayesi de son buldu. Fransız oyuncunun yerine ise 69 La Liga maçında 10 golü bulunan Luuk de Jong getirildi.

Bu yaşananlar çok üzücü olmasaydı çok gülünç olurdu. Çünkü Barcelona, bir modeli temsil ediyor: “Bir kulüpten daha fazlası.” Ancak şu günlerde Katalan ekibi, maddi krize teslim olmuş durumda.

Kazanan: Paris Saint-Germain

Transfer döneminin tartışmasız lideri PSG; Messi’nin yanı sıra Gigi Donnarumma, Gini Wijnaldum, Sergio Ramos, Nuno Mendes ve Achraf Hakimi gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Ve tüm bu transferlerin en dikkat çekici yanı da şuydu: PSG, Nuno Mendes’in 7 milyon euro’luk kiralama ücretinin yanı sıra yalnızca Achraf Hakimi için 60 milyon euro’luk bir bonservis bedeli ödemişti.

Bu imzalarla birlikte Fransız ekibi, neredeyse sahanın her bölgesinde dünya klasında yeteneğe sahip olan oyunculara kavuştu. Roma’nın transferlerinden memnun olup olmadığı sorulan Jose Mourinho’nun da dediği gibi: “Her yönüyle takımından memnun olan bir hoca var mıdır ki? Belki Pochettino!”

Tabii ki Arjantinli teknik adam da şu anda büyük bir baskıyla karşı karşıya. Katarlı sahiplerin uzun süredir düşlediği Şampiyonlar Ligi Kupası’nı bu sezon Pochettino önderliğindeki yıldızlar karmasının kazanması bekleniyor. Bu beklentilerin de haksız olduğunu söyleyemeyiz zira PSG, tarihteki en başarılı transfer dönemlerinden birini geride bıraktı.

Kaybeden: Pep Guardiola & Harry Kane

Kupalar kazanmak için Tottenham’dan ayrılmak istediğini dile getiren Harry Kane, bu hedefini Manchester City’de gerçekleştirebileceğini düşünüyordu.

Fakat Tottenham Başkanı Daniel Levy, İngiliz golcüye gelen tüm teklifleri reddetti. Yaşananlara rağmen takıma geri dönen ve Nuno Espirito Santo ile çalışmaya başlayan Kane’in verimli bir sezon geçirmesi bekleniyor.

Üç galibiyetle lige başlayan Tottenham’ın buna rağmen City, United, Chelsea ve Liverpool gibi rakiplerini geride bırakıp ilk dört mücadelesi vermesi oldukça zor görünüyor.

City’nin ilerleyen süreçte 28 yaşındaki Kane için Spurs’ün kapısını tekrar çalıp çalmayacağı ise büyük bir merak konusu.

Abu-Dabi destekli kulüp, yeni hedefini Kane’den yedi yaş küçük olan Dortmund’un yıldızı Erling Haaland olarak belirleyebilir. Bu durumda Kane, City’ye transferinin gerçekleşmediği için pişmanlık duyabilir.

Ofansif anlamda oldukça geniş bir rotasyona sahip olan City’de buna karşın Gabriel Jesus dışında net bir santrfor bulunmuyor. Ayrıca Guardiola, son günlerde Brezilyalı oyuncuyu da sağ kenarda görevlendiriyor. Kane ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde mücadale eden ve yerel ligde de ilk dört için savaşan bir takımda devam ediyor.

Tüm bu transfer sürecinden mutlu çıkan tek bir isim var: Daniel Levy

Kazanan: Bayern Münih

Son dönemde Borussia Dortmund’da parlayan birçok yıldızı kadrosuna katan Bavyera temsilcisi, Bundesliga’daki rekaeti öldürmekle suçlanıyordu.

Şimdi ise Alman devi, rotayı son beş yılda büyük bir sıçrayış yaşayan RB Leipzig’e çevirmiş gibi duruyor.

Geçen sezonu ikinci sırada bitiren Leipzig; teknik direktör Julian Nagelsmann’ın ardından Dayot Upamecano ve Marcel Sabitzer gibi iki yıldızını da Bayern Münih’e kaptırdı.

David Alaba’nın bedelsiz şekilde ayrılarak Real Madrid’e gitmesiyle güç kaybeden başkent ekibi, Jerome Boateng ve Javi Martinez’le de yollarını ayırdı.

Bunlara ek olarak kulübün en büyük kazanımı muhtemelen Robert Lewandowski’yi takımda tutmak oldu.

Polonyalı yıldız, yeni bir meydan okumayla farklı bir ligde forma giymek istediğini ima etmişti ve Romelu Lukaku transferinden önce Chelsea de yıldız golcüyü kadrosuna katmayı düşünmüştü.

Ancak günün sonunda yoluna Bayern Münih’le devam etme kararı alan Lewandowski, genç teknik direktörünün kanatları altında Bundesliga’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nin de önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaybeden: Kylian Mbappe

Real Madrid’le uzun süredir adı anılan ve İspanyol ekibinde forma giymeye sıcak bakan Mbappe için transfer dönemi hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olabilir.

PSG sportif direktörü Leonardo’nun da kabul ettiği üzere Mbappe, takımdan ayrılmak istiyordu ve oyuncunun kalbi çocukluk hayali olan Real Madrid’den yanaydı.

Transferi gerçekleştirmek için her şeyi göze alan La Liga devi, bir yıllık kontratı kalan oyuncu için 220 milyon euro seviyesine kadar çıkmıştı.

Ancak bu teklife cevap bile vermeyen PSG, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. PSG, transfer dönemine damga vurmuş olabilir ancak en geç bir sene sonra büyük ihtimalle en büyük yıldızlarından birine veda edecek.

Kazanan: Glazer’lar

Premier Lig’in ilk haftasında Leeds’i 5-1 mağlup eden United’da taraftarlar; Jadon Sancho ve Raphael Varane’ın Old Trafford’da kendilerini selamlamasıyla bir hayli mutlulardı.

Şimdi ise bu mutluluk daha da arttı zira kulübün efsanesi Cristiano Ronaldo, eski kulübüne geri döndü. Solskjaer’in takımı, bir defansif orta saha takviyesiyle yapbozdaki son parçayı da tamamlamış olabilirdi ancak Kırmızı Şeytanlar yine de olukça verimli bir dönemi geride bıraktı.

Glazer’lar hâlâ yıllık bazda United’dan önemli bir gelir elde etmeyi sürdürüyorlar, ancak böylesine bir transfer döneminden sonra tüm bunlar en azından kısa süreliğine göz ardı edilmiş gibi görünüyor.