Barcelona'nın yeni 10 numarası belli oldu

Barcelona yönetimi Lionel Messi'den boşalan 10 numaranın yeni sahibini açıklandı.

La Liga'nın katı maaş bütçesi kuralı nedeniyle efsane oyuncusu Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da, Messi'nin ardında bıraktığı 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. Katalan devinin Messi'nin anısına 10 numaralı formayı emekli edip etmeyeceğine dair yapılan spekülasyonlar da alınan bu kararın ardından sona ermiş oldu.

10 numaranın kullanılmaya devam edeceğini açıklayan Barcelona yönetimi, bu onura tıpkı Messi gibi La Masia'da yetişen Ansu Fati'yi layık gördü. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da sahada yer aldığı yedi maçta rakip fileleri dört kez havalandıran Fati'nin gelecek yıllara damga vurması bekleniyor.

Neslinin en iyilerinden

Son yedi yıldır Barcelona çatısı altında yer alan Fati, A takım kadrosuna 2019 yılında dahil edilmişti. Goal'ün 2021 NXGN listesinin zirvesinde yer alan Fati, Barcelona için çıktığı toplam 42 maçta 13 gol atmış ve kulüp tarihinin en genç oyuncusu olarak tarihe geçmişti. Kasım 2020'de ciddi bir diz sakatlığı geçiren Fati, dokuz ay sonra antrenmanlara yeniden başladı.

Kendi jenerasyonunun en heyecan verici oyuncularından biri olan Fati'nin Messi'nin yaptıklarını tekrarlayabilmesi için önünde uzun bir yol var. Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca 10 La Liga zaferi yaşayan Messi, dört Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 34 büyük kupanın kazanılmasında başrol oynamış ve 674 gol atmıştı.

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