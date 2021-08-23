Bakasetas golleri rakip ayırmadan sıralıyor

Trabzonspor ‘un sürpriz golcüsü Anastasios Bakasetas, Türkiye’ye geldiğinden bu yana neredeyse tüm rakiplerin canını yakmayı başardı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Sivasspor’u konuk eden Trabzonspor, Bakasetas’ın 15. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Açılış haftasında Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandıran Yunan oyuncu, Trabzonspor formasıyla gol sayısını sekize çıkardı. Ancak Bakasetas’ın golcülüğünü özel kılan daha ilginç bir istatistik var.

2019’da AEK’dan Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, şu ana kadar ligde 16 farklı takıma gol attı ve Süper Lig’e giriş yaptığı tarihten itibaren bu kategoride zirvede yer alıyor.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Alanyaspor formasıyla toplam 17 gol kaydeden Bakasetas, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor adına altı kez fileleri havalandırmıştı.

16 - Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a ilk golünü atan Anastasios Bakasetas, lige geldiği 2019/20'den bu yana en fazla takımın filelerini havalandıran oyuncu konumunda (16). Koleksiyon. pic.twitter.com/9g6p3w217x — OptaCan (@OptaCan) August 23, 2021

Bakasetas’ın Süper Lig’deki tüm golleri

Sezon Hafta Rakip 2019/20 2 Kasımpaşa 2019/20 8 Çaykur Rizespor 2019/20 13 Ankaragücü 2019/20 18 Kayserispor 2019/20 20 Yeni Malatyaspor 2019/20 28 Trabzonspor 2019/20 30 Ankaragücü 2019/20 31 Galatasaray 2019/20 34 Konyaspor 2020/21 4 Hatayspor 2020/21 11 Gençlerbirliği 2020/21 12 Beşiktaş 2020/21 18 Kasımpaşa 2020/21 20 BB Erzurumspor 2020/21 21 Ankaragücü 2020/21 23 Denizlispor 2020/21 24 Yeni Malatyaspor 2020/21 25 Gaziantep 2020/21 28 Kasımpaşa 2020/21 29 Alanyaspor 2020/21 33 Kayserispor 2021/22 1 Yeni Malatyaspor 2021/22 2 Sivasspor

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