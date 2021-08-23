Bakasetas golleri rakip ayırmadan sıralıyor
Süper Lig’in ikinci haftasında Sivasspor’u konuk eden Trabzonspor, Bakasetas’ın 15. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Açılış haftasında Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandıran Yunan oyuncu, Trabzonspor formasıyla gol sayısını sekize çıkardı. Ancak Bakasetas’ın golcülüğünü özel kılan daha ilginç bir istatistik var.
2019’da AEK’dan Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, şu ana kadar ligde 16 farklı takıma gol attı ve Süper Lig’e giriş yaptığı tarihten itibaren bu kategoride zirvede yer alıyor.
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2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Alanyaspor formasıyla toplam 17 gol kaydeden Bakasetas, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor adına altı kez fileleri havalandırmıştı.
Bakasetas’ın Süper Lig’deki tüm golleri
|Sezon
|Hafta
|Rakip
|2019/20
|2
|Kasımpaşa
|2019/20
|8
|Çaykur Rizespor
|2019/20
|13
|Ankaragücü
|2019/20
|18
|Kayserispor
|2019/20
|20
|Yeni Malatyaspor
|2019/20
|28
|Trabzonspor
|2019/20
|30
|Ankaragücü
|2019/20
|31
|Galatasaray
|2019/20
|34
|Konyaspor
|2020/21
|4
|Hatayspor
|2020/21
|11
|Gençlerbirliği
|2020/21
|12
|Beşiktaş
|2020/21
|18
|Kasımpaşa
|2020/21
|20
|BB Erzurumspor
|2020/21
|21
|Ankaragücü
|2020/21
|23
|Denizlispor
|2020/21
|24
|Yeni Malatyaspor
|2020/21
|25
|Gaziantep
|2020/21
|28
|Kasımpaşa
|2020/21
|29
|Alanyaspor
|2020/21
|33
|Kayserispor
|2021/22
|1
|Yeni Malatyaspor
|2021/22
|2
|Sivasspor
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