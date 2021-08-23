Trabzonspor

Bakasetas golleri rakip ayırmadan sıralıyor

Tolga İnan
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AA
Trabzonspor ‘un sürpriz golcüsü Anastasios Bakasetas, Türkiye’ye geldiğinden bu yana neredeyse tüm rakiplerin canını yakmayı başardı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Sivasspor’u konuk eden Trabzonspor, Bakasetas’ın 15. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Açılış haftasında Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandıran Yunan oyuncu, Trabzonspor formasıyla gol sayısını sekize çıkardı. Ancak Bakasetas’ın golcülüğünü özel kılan daha ilginç bir istatistik var.

2019’da AEK’dan Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, şu ana kadar ligde 16 farklı takıma gol attı ve Süper Lig’e giriş yaptığı tarihten itibaren bu kategoride zirvede yer alıyor.

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2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Alanyaspor formasıyla toplam 17 gol kaydeden Bakasetas, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor adına altı kez fileleri havalandırmıştı.

Bakasetas’ın Süper Lig’deki tüm golleri

Sezon Hafta Rakip
2019/20 2 Kasımpaşa
2019/20 8 Çaykur Rizespor
2019/20 13 Ankaragücü
2019/20 18 Kayserispor
2019/20 20 Yeni Malatyaspor
2019/20 28 Trabzonspor
2019/20 30 Ankaragücü
2019/20 31 Galatasaray
2019/20 34 Konyaspor
2020/21 4 Hatayspor
2020/21 11 Gençlerbirliği
2020/21 12 Beşiktaş
2020/21 18 Kasımpaşa
2020/21 20 BB Erzurumspor
2020/21 21 Ankaragücü
2020/21 23 Denizlispor
2020/21 24 Yeni Malatyaspor
2020/21 25 Gaziantep
2020/21 28 Kasımpaşa
2020/21 29 Alanyaspor
2020/21 33 Kayserispor
2021/22 1 Yeni Malatyaspor
2021/22 2 Sivasspor

 

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