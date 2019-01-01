Bafetimbi Gomis: Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, takımıyla gittiği Avusturya kampında sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Kariyerini ’ın Al Hilal takımında sürdüren Bafetimbi Gomis, kampında eski hocası Igor Tudor’la buluştu.

Transfer döneminde adı 'yle de anılan Gomis, Fanatik gazetesinden Tunç Kayacı ve Necati Albayrak'a verdiği demeçte " 'de 'dan başka takımda forma giymem" diyerek sarı kırmızılı taraftarların içini rahatlattı.

"Aklım Galatasaray'da"

Adının bir süre Fenerbahçe ile anılmasını da yorumlayan Gomis, “Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama benim aklım her zaman Galatasaray’la beraber. Türkiye’de başka bir takımda oynamak çok zor olurdu. Galatasaray da, Fenerbahçe de büyük kulüpler. Onları ve tüm Türk takımlarını destekliyorum, onlara en iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

"Fatih Terim benim için bir baba"

Eski hocası Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahseden Gomis, “Fatih Terim bir baba. Benim için çok şey yaptı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Onun için en iyisini umuyorum” yorumunu yaptı.

"Diagne'nin adaptasyona ihtiyacı var"

Süper Lig’deki 29 gollük rekorunu Galatasaray formasıyla kıran Diagne hakkında da konuşan Bafetimbi Gomis, “Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. ’dan gelip Galatasaray’da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak” diye konuştu. Gomis sözlerini, “En büyük Cim Bom” diyerek tamamladı.