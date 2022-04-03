Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisi için iddialı konuştu: "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz"

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrılırken, kilidi açan gol Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Dördüncü dakikada kazanılan penaltı için beyaz noktaya gelen tecrübeli golcü hata yapmadı ve bu sezon Galatasaray formasıyla beşinci golünü kaydetti.

Sarı kırmızılı takıma ara transferde Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinden gelen Gomis, Süper Lig'de çıktığı yedi maçın dördünde gol sevinci yaşadı.

Beş golün üçüncü penaltıdan atan 36 yaşındaki santrafor; Göztepe'ye karşı iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Karagümrük önünde ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Ne söyledi?

Fatih Karagümrük maçının ardından bir röportaj veren Gomis galibiyetin önemine dikkat çekti.

"Zor bir haftaydı, milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Birlikte fazla çalışamadık. Geçen hafta kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık."

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi şimdiden futbol gündemini meşgul etmeye başladı.

Derbi hakkında da konuşan Gomis, galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

"Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Şansımız yüksek. Derbi bayram havasında geçiyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız."