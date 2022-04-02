Massimiliano Allegri: "Real Madrid'i Juventus için iki kez reddettim"

Massimiliano Allegri, Juventus onu geçen yaz tekrar göreve hetirmeden önce Real Madrid teknik direktörü olmak için bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Toskanalı taktisyen, beş sezonda 11 kupa kazanmasına rağmen 2019'da Juventus tarafından görevden alındı.

Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo ile yapılan hamleler kulübün düşündüğü kadar başarılı olmadı, bu yüzden Andrea Agnelli, Allegri'yi dümene yeniden çağırdı.

Ne söylendi?

GQ dergisine verdiği demeçte Allegri konuya açıklık getirdi:

“Doğru zamandı. Daha erken dönebilirdim, ancak bunu kişisel nedenlerden dolayı yapmadım."

"Annem 2018'de hayatını kaybetti, bu yüzden çok uzağa gitmek istemedim. Oğlum Giorgio'ya ve annemin ölümünden ciddi şekilde etkilenen babama yakın kaldım. Halen Livorno'da yaşıyor.

"Juventus'a dönmeye karar verdim çünkü kulüp ve sahipleri ile güçlü bir bağım var. Aynı zamanda annesiyle Torino'da yaşayan oğluma daha yakın olmak istedim. Sevdiklerime yakın olmayı seviyorum.”

Real Madrid, hocanın geleceği için seçeneklerden biriydi ve Allegri, Bernabeu'ya iki kez gittiğini doğruladı.

"Geçen yaz onlarla zaten imzalamıştım, ancak başkanı Juventus'u seçtiğim için gitmeyeceğimi söylemek için aradım. Bana teşekkür etti. Mayıs ayında beni aradıklarında hiç şüphem yoktu.

“Pişman değilim, profesyonel olarak harika olurdu: Milan, Juventus, Real Madrid… ama hayatta her şeye sahip olamazsın. Dört yıl Milan'ı çalıştırdım ve şimdi Juventus'ta olduğum için gurur duyuyorum.

"Real Madrid'i iki kez reddettim. İlk kez Juventus ile uzatma görüşmelerinde bulundum. Florentino'ya Agnelli'ye söz verdiğimi söyledim."

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Allegri, geçen yaz Juventus ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı ve yıllık 9 milyon avroluk maaşıyla Serie A'nın en yüksek ücretli teknik direktörü oldu.

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun Ağustos'ta takımdan ayrılmasının ardından sezona zorlu bir başlangıç yaptı, ancak yeni yılın başlangıcından bu yana Serie A'nın en iyi takımı.

Son 16 lig maçında yenilmediler. Pazar günü Serie A yeniden başladığında rakipleri Inter ile karşılaşacaklar.

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