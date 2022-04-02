Manchester City Menajeri Pep Guardiola, çimlerden şikayetçi: "Uzun çimler oyunumuzu etkiliyor"

Pep Guardiola, Cumartesi günü Burnley'i geçmesine rağmen oyun zemininin Manchester City takımının en iyi durumda olmasına izin vermediğini bir kez daha kabul etti.

Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ın golleri, deplasman ekibinin Turf Moor'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Ancak çim uzunluğunu yakından takip etmesiyle tanınan patron, kendi ekibinin her zamanki oyununu oynamanın kolay olmadığını söyledi.

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Son düdükten sonra Premier League Productions'a verdiği demeçte, "Uluslararası aradan sonra koşullar her zaman özeldir, ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Özellikle bugün saha koşulları çok zordu çünkü çimler çok uzundu ama buna adapte olduk ve ikinci yarıda oyunu koparmak için birkaç şansımız oldu. Maalesef bunu yapamadık."

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City, Liverpool'un Cumartesi günü Watford'u 2-0 yendiği galibiyet nedeniyle birkaç saat ikinci sırada kaldı ancak sonra Premier Lig'in zirvesine döndü.

Son şampiyon, ligdeki son puan kaybını Guardiola'nın yine çimden memnun olmadığı Crystal Palace'a karşı yaşamıştı.

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Maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte, "Maçı kazanmak için oynadık, daha fazlasını yarattık, çimlerin mükemmel olmadığı zorlu bir stadyumda oynama şeklimiz harikaydı."

City'nin dikkati şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Atletico Madrid, çeyrek final ilk maçında Salı günü Etihad Stadyumu'na gelecek.

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