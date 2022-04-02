YORUM | Beşiktaş'ın yeni sistemi 3-4-3: Valerien Ismael, Trabzonspor'a karşı nasıl bir kadro çıkarabilir?

Süper Lig'e verilen milli maç arasında teknik direktörlük koltuğuna Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, yeni hocasının liderliğinde ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Geride kalan 30 hafta sonunda rakibinin 24 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar bu karşılaşmada büyük olasılıkla 3-4-3 oynayacak.

Ismael'in 13 maçlık yenilmeme serisi geçtiğimiz milli maç arasının hemen öncesinde Çaykur Rizespor karşısında sona eren Abdullah Avcı'nın takımı karşısında sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merakla beklenirken, Beşiktaş'ın mevcut kadrosu ve oyuncuların form durumlarını göz önüne aldığımızda ilk 11 için bir tahmin yapabiliriz gibi görünüyor.

Kaleci

Genç kaleci maç öncesine sürpriz bir sakatlık yaşamazsa Trabzonspor karşısında kaleyi koruyacak isim olacak.

Ersin'in savunma arkasına atılan derin toplara ceza sahası dışarısında müdahele etme konusunda Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olması Ismael'in elini savunma çizgisini önde kurma konusunda rahatlatabilir.

Sağ bek

Sağ ve sol bek konusunda ligin en şanslı takımlarından biri olan Beşiktaş aslına bakılırsa kağıt üzerinde Süper Lig'de üçlü oynamaya en uygun takımlardan biri gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta fark yaratan unsurlardan biri olan Rosier'in forması neredeyse garanti gibi. 25 yaşındaki oyuncu Ismael ile beklenen çıkışı yaparsa sezon başında bonservisini alan Beşiktaş'a oldukça büyük paralar kazandırabilir.

Stoper üçlüsü

Trabzonspor maçı kadrosuna üç yabancı stoperi Vida, Welinton ve Montero'yu dahil eden Beşiktaş'ın yabancı sınırından dolayı üç oyuncuyu da 11'de sahaya sürmesi düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Yabancı tercihini orta saha ve ön tarafta kullanmasını beklediğim Ismael büyük bir olasılıkla Necip-Serdar ikisinden birini Vida-Montero ikilisinin yanına monte edecek ve Beşiktaş sahaya Welinton-Vida-Necip/Serdar üçlüsüyle çıkacak.

Sol bek

Beşiktaş'ın en sorunsuz bölgesi gibi görünen sol bek pozisyonun iki milli oyuncusu bulunuyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana bulduğu hemen her fırsatı oldukça iyi kullanan Rıdvan Yılmaz'ın Portekiz maçında 11'de yer almaması eleştiri oklarının milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a yönelmesine neden olmuştu.

Bu sezon üç gol üç asistle oynayan 20 yaşındaki oyuncu Trabzon'da Visca'yı durduracak isim olabilir.

GOAL

Orta ikili

39 yaşındaki Atiba henüz birkaç gün önce Dünya Kupası Elemeleri için Panama'da 90 dakika forma giydi.

Ligde son olarak 6 Şubat'ta oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Pjanic her ne kadar maç kadrosuna dahil edilse de Boşnak oyuncunun maç eksiği nedeniyle bu maça 11'de başlaması kolay değil.

Merkezde pek de fazla seçeneği olmayan Ismael Josef-Can ikilisiyle başlayıp, ilerleyen dakikalarda Pjanic'i sahaya sürerse şaşırmamak gerekiyor.

Ön üçlü

Ghezzal'ın Ismael'in istediği önde pres yapıp top kazanacak oyuncu profiline evrilip evrilemeyeceğini zaman gösterecek ancak bu durumun nereye varacağını görmek için öncelikle formayı Cezayirli oyuncuya teslim etmek gerekiyor.

Santrfor pozisyonunda her ne kadar bu sezon sergilediği performans ve kaçırdığı gollerle eleştirilse de attığı 12 golle krallık yarışında iddialı bir durumda bulunan Batshuayi kolay kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil.

Solda Hatayspor maçıyla beraber uzun bir aradan sonra sahalara dönen Kevin N'Koudou milli maç arasında hazır hale geldiyse Ismael'in takımının ihtiyaç duyduğu, bu ligde her zaman fark yaratan atletizmi takımına sunabilir.

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