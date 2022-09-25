Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Azerbaycan, Kazakistan'ı Dalğa Arena'da konuk ederken 2022-23 UEFA Uluslar Ligi bu hafta son aşamaya giriyor.
Dünya Kupası öncesindeki son milli ara, güçlü bir form yakalamak isteyen ekipler için önemli. Katar 2022'ye gidemeyecek olan ülkeler ise yüksek not almanın peşinde.
Azerbaycan - Kazakistan maçını TV'de ve canlı olarak izleme seçeneklerine GOAL Türkiye ile göz atalım.
Azerbaycan - Kazakistan maçının tarihi ve başlama saati
Maç:
Azerbaycan vs Kazakistan
Tarih:
25 Eylül 2022
Saat:
TSİ 19:00
Yayın:
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport
Azerbaycan - Kazakistan maçı TV'de ve canlı olarak nasıl izlenir?
Azerbaycan - Kazakistan maçının Türkiye'de yayıncısı olduğu gibi birçok farklı ülkede de karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Türkiye'de KabloTV, Tivibu, Tv+ ve Vodafone TV aboneleri S Sport 2 kanalından maçı izleyebilir. Azerbaycan - Kazakistan maçını S Sport Plus üzerinden CANLI ve online olarak izleyebilirsiniz.
Ülke
TV kanalı
Canlı Yayın
ABD
FOX Sports 2
Hindistan
Sony LIV
N/A
Türkiye
S Sport 2
Azerbaycan milli takım aday kadrosu
Pozisyon
Oyuncu
Kale
Balayev, Magomedaliyev, Agayev
Savunma
Salahli, Mustafazade, Medvedev, Haghverdi, A. Hüseynov, Hasanalizada, B. Hüseynov, Huseynov, Krivotsyuk
Orta saha
Diniyev, Makhmudov, Eddy, Nazarov, Bayramov, Aliyev, Almeida, Nuriiev, Isaev
Forvet
Garayev, Alaskarov, Dadaşov, Emreli, Sheydaev
Kazakistan milli takım aday kadrosu
Pozisyon
Oyuncu
Kale
Shatsky, Seysen, Shayzada
Savunma
Logvinenko, Malyi, Marochkin, Alip, Akhmetov, Yerlanov, Bystrov, Kairov, Gabyshev, Kusyapov, Vorogovsky
Orta saha
Kuat, Tagybergen, Zaynutdinov, Darabayev, Dosmagambetov, Orazov, Zharynbetov, Astanov
Forvet
Sadybekov, Murtazayev, Aymbetov, Shushenachev, Zhumabek