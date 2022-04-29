Avusturya milli takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ralf Rangnick, bu görevi Manchester United'daki danışmanlık rolüyle eş zamanlı olarak yürütecek.

Geçen yıl Kasım ayında Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından takımı kısa süreliğine Michael Carrick idare etmiş, ardından teknik direktörlüğe Rangnick getirilmişti.

Manchester United'la teknik adamlık için sezon sonuna kadar anlaşan ve 2022/23 sezonundan itibaren danışmanlığa kayması planlanan Rangnick, saha kenarındaki macerasına Avusturya ile devam edecek.

Rangnick, Manchester United'da kalacak mı?

Alman futbol adamı kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada ikili göreve açıklık getirdi:

"Sezon sonunda Avusturya milli takımının teknik direktörlüğünü devralacağım, ama Manchester United'daki danışmanlık rolüm sürecek."

"United'ı iddialı bir takıma dönüştürmek için elimden geleni yapacağım."

"Avusturya'nın başına geçmek onur verici."

"Genç ve başarıya aç bir takımla Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılma fikri bana heyecan veriyor."

RESMÎ: Ralf Rangnick, Avusturya'nın yeni teknik direktörü oldu 🇦🇹 pic.twitter.com/OlRUFvIMo1 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 29, 2022

Avusturya cephesi ne söyledi?

Avusturya Futbol Federasyonu başkanı Gerhard Milletich, Rangnick tercihini şu sözlerle anlattı:

"Ralf Rangnick gibi uluslararası futbolda muazzam tecrübeye sahip birini takımın başına getirdiğimiz için çok mutluyuz."

"Görev için doğru kişi olduğuna eminiz. Vizyonuyla milli takımımızı ileri taşıyacak."

Rangnick kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Ancak 2012-2015 yılları arasında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da futbol direktörü olarak görev yapmıştı.

Real Madrid'in yıldızı David Alaba'nın dikkati çektiği Avusturya kadrosu Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

Haziran'da Uluslar Ligi'nde boy gösterecek olan Avusturya, gelecek yıl Mart ayından itibaren Euro 2024 elemelerinde mücadele edecek. Eleme gruplarını belirleyecek kura çekimi 9 Ekim'de yapılacak.