Kerem Aktürkoğlu: "Top kaybı yaptığımda küfür ve tehdit etmeleri nedeniyle topla buluşmamak için dua ederdim"

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sergilediği performansla sarı-kırmızılı takımın en sevdiği oyunculardan birine dönüşen ve hem Fatih Terim'in hem de Domenec Torrent'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Vole'ye verdiği röportajda genç bir altyapı oyuncusu olduğu dönemde Başakşehir'de yaşadığı zorlukları anlattı.

Ne söylendi?

"Başakşehir'e transfer olduğumda kulübün benden büyük beklentileri vardı ancak şehir dışından gelen oyuncuların kalabileceği bir tesis yoktu.

"Bu nedenle babam beni her gün İzmit'ten antrenman tesislerine götürürdü. A Takım antrenmanlarına katılmaya başladığımda teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ydı ama A takım'ın hiyerarşisini hiçbir zaman aşamadık.

"Yaşça daha büyük ve daha tecrübeli oyuncular antrenmanda top kaybettiğimizde bağırır, küfür ve tehdit eder, kendi antrenman yeleklerini parçalardı.

"Bu durum mental açıdan beni çok fazla yıprattı. Antrenmana çıkarken top kaybı yaptığımda aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak için ayağıma top gelmemesi için dua ederdim.

"Başakşehir'de oynadığım dönemde asgari ücret kazanıyordum ve aynı ücretle beş yıllık yeni sözleşme imzalayıp, Erokspor'a kiralanmamı istediler. Bunu kabul etmediğimde başkan ve yöneticiler çok kızdı.

"Beni yeniden altyapıya gönderdiler ve o dönem 19 yaşında futbolu bırakmanın eşiğine geldim.

"Türk futbolunun en büyük sorunu altyapıdan çıkan oyuncular için sağlıklı ortamın oluşmaması. Arda Güler benim 23 yaşında elde ettiğim öz güveni henüz 17 yaşında kazandı.

"Phil Foden A takıma çıktığında Manchester City'de yaşı büyük oyuncular tarafından küfür ve tehdit yağmuruna tutulsaydı Manchester City organizasyonunda teknik direktör ve yöneticiler tarafından o oyuncuya ne kadar tepki gösterilirdi?

"Türk futbolu bu hiyerarşi sorununu artık yavaş yavaş aşıyor ama hala aynı sorunu zaman zaman yaşayan isimler olduğunu duyuyorum"

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