Serie A devi Juventus'un eski Genel Müdürü Luciano Moggi, Calciopoli skandalı hakkındaki son iddiaları nedeniyle Real Madrid Menajeri Carlo Ancelotti'ye sert çıktı.

1999'dan 2001 yılına kadar Juventus'u yöneten Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamada 2006'da İtalyan futbolunu sallayan şike skandalının aslında olumlu bir şey olduğunu, çünkü İtalyan futbolunu "temizlediğini" söyledi.

Juventus’un şampiyonluğu elinden alındı ve küme düşürüldü. AC Milan’ın bir sonraki yıl için puanı silinirken Fiorentina ve Lazio da tıpkı Torino ekibi gibi Serie B’ye gönderildi.

Moggi, Ancelotti hakkında ne dedi?

Calciopoli skandalının merkezinde olduğu tespit edilen Moggi, teknik direktörün yorumlarına yanıt vermek için İtalyan gazetesi Il Libero’daki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Carlo, iddiaların bana Juventus'taki zamanını unuttuğunu ve kendini de ihbar ettiğini fark etmediğini düşündürüyor.

"Hoşuna giden o 'kirli futbolun' bir parçasıydın, çünkü sizi bir koç olarak büyüttü.

"Juventus, Perugia'da yağmur altında şampiyonluğu kaybettiğinde de o futbolun bir parçasıydın. FIGC, Juventus-Roma maçından bir hafta önce kuralları değiştirip Giallorossi'ye daha önce oynamasına izin verilmeyen AB dışı bir oyuncu olan [Hidetoshi] Nakata ile oynama şansı verdiğinde de bu futbolun bir parçasıydın.

"Ayrıca belirleyiciydi, çünkü Roma'nın şampiyonluğu kazandı ve siz yine ikinci olarak bitirdiniz.

"O zamanlar Juventus'un uğradığı adaletsizlikten şikayet etmek için ofisime gelirdin.

“Bu davranışı neden şimdi kınıyorsun anlamıyorum, tıpkı büyümek için kirli oyundan yararlanan ve sonra ışıklar kapalıyken ihbarcı, ama sadece iyilik yapan hain gibi...

"Bir fıçıda balık tutmak kolaydır ve beyan edecek başka bir şeyiniz olmadıkça hiçbir maliyeti yoktur.

“Kanıtlar ve telefon dinlemeleri var. Gianfelice Facchetti de bu konuda bir şeyler biliyor.”

Calciopoli skandalında ne oldu?

Mayıs 2006'da, bir dizi telefon görüşmesinin Serie A takım yetkilileri ve hakem organizasyonları arasında yakın ilişkiler olduğunu ortaya çıkarıldı.

Moggi, olaya karıştığı için hüküm giyen ve hapis cezasına çarptırılanlardan birisiydi.

Moggi'ye ömür boyu futboldan men cezası verildi ve 2011'de bir mahkeme onu beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ancak, bu ceza zaman aşımı nedeniyle indirilirken ardından iptal edildi.

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