Chelsea'yi satın almak isteyen son üç teklif sahibinin, Roman Abramovich'in talebine göre fazladan 500 milyon sterlin harcaması gerekecek.

Bu ücret artımı karşısında teklif verenler, bir süre ne yapacaklarını şaşırsa da acil bir şekilde aksiyon aldılar.

Sky News, konsorsiyum üçlüsünün son iki gün içinde gerekli olan ekstra fonları bulduklarını bildirdi.

Bu haber, Chelsea'nin sahibinin belirlenmesi için beklenen süreyi biraz uzatabilir, çünkü şartlar normal olarak ilerleseydi Maviler birkaç gün içerisinde satılacaktı.

Ne olacak?

Satışın ardından hayır kurumlarına 1 milyar sterlin bağışlanacak ve bu bağış İngiliz tarihinin en büyük yardımlarından birisi olacak.

Kulübü satın almanın maliyetinin toplamda 2,5 milyar sterlin olması bekleniyor.

Ayrıca hükümet, Abramovich'in satıştan elde edilen paranın hiçbirini almayacağını açıkladı.

Teklif sahipleri, Todd Boehly, Sir Martin Broughton ve Stephen Pagliuca liderliğindeki konsorsiyumlar olarak bilniyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor.

Boehly, Los Angeles Dodgers'ın MLB franchise'ına sahip adaylardan birisi.

Broughton'un teklifi, Crystal Palace'ın yanı sıra Lord Coe, Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın ortak sahibi Josh Harris ve David Blitzer tarafından destekleniyor.

Pagliuca, İtalyan takımı Atalanta ve basketbol takımı Boston Celtics'in ortak sahibi olarak da dikkat çekiyor.

Hamilton ve Williams neden Chelsea'de satın almak için teklifte bulunuyor?

Hem Hamilton hem de Williams, seçtikleri mesleklerde çok önemli başarılar elde ettiler ve önemli kişisel servetler kazandılar. Böylece, büyük bir yatırımcı haline dönüştüler.

Bir girişim sermayesi fonu olan Williams'ın Serena Ventures, kısa süre önce İngiliz merkezli bir spor teknolojisi yıldızı olan Opensponsorship'e yatırım yaptığını duyurdu, Hamilton’un ise birçok şirketle ilişkisi olduğu biliniyor.

Her ikisinin de Broughton ile birkaç haftadır Chelsea için yapılacak bir teklife olası bir katılım konusunda görüşmelerde bulunduğu aktarılıyor.

Yarış ikonu Hamilton'un, PSG’nin yıldızı Neymar da dahil olmak üzere spordaki birçok önde gelen isimle bağlantıları var ve büyük bir futbol taraftarı olarak biliniyor.

Ancak Hamilton, çocukluğundan beri bir Arsenal taraftarıydı ve şimdi Topçulara doğrudan bir rakip olabilir.

Hem kendisi hem de Williams, küresel spor markaları oluşturma ve sürdürme konusunda engin deneyime sahip oldukları için Chelsea’yi satın almaya hevesliler.

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