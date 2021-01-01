Avrupa'nın beş büyük liginde hafta sonu neler yaşandı?

La Liga'da Atletico Madrid'in 2 maçta 5 puan kaybetmesi lige heyecan getirdi. Fransa Ligue 1'de ise Lille, PSG ile arasındaki puan farkını açtı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde geçtiğimiz hafta sonu da liderler değişmedi, fakat bazı liglerde taşlar yerinden oynamaya başladı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City kaç puanda?

Ada'da liderlik koltuğunda oturan Manchester City hafta içi oynadığı erteleme maçında Everton'ı 3-1, hafta sonu ise Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Premier Lig 'de üst üste 13'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 18. galibiyetini alan Pep Guardiola'nın ekibi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 10 puana çıkardı.

Everton - Liverpool derbisi kaç kaç bitti?

Zirveyi takibini sürdüren Manchester United , Old Trafford'da Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederken, Leicester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 devirdi. Şampiyonluk yarışından iyice kopan Tottenham ise, Jose Mourinho'nun sorgulandığı ortamda West Ham United'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Liverpool ise Merseyside derbisinde Anfield Road'da Everton'a 2-0 kaybetti ve Manchester City'nin 19 puan gerisine düştü.

Premier Lig'in 25. haftasında puanını 59'a yükselten Manchester City'yi, 49 puanlı Manchester United ve Leicester City , 45 puana sahip West Ham United izledi.

La Liga'da Atletico Madrid ateşle oynuyor

İspanya La Liga 'da şampiyonluğun en büyük adayı olan zirvedeki Atletico Madrid, hafta içi ve hafta sonu yaşadığı puan kayıplarıyla rakiplerine özgüven aşıladı. Diego Simeone'nin ekibi, hafta içi çıktığı erteleme maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Levante'ye, hafta sonunda sahasında 2-0 yenildi.

Real Madrid'in kaç puanı var?

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid , Valladolid deplasmanından 1-0 galip ayrılarak Atletico Madrid'e bir adım daha yaklaştı.

Barcelona ise Camp Nou'da konuk ettiği Cadiz ile 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 24. haftası sonunda 55 puanla ve maç eksiğiyle lider bulunan Atletico Madrid'i 52 puanla Real Madid, 47 puanla ise Barcelona takip ediyor.

Inter - Milan derbisi kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'da geçen hafta zirveye yerleşen Inter, Milano derbisinde konuk olduğu Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı ve zirvedeki yerini korudu. Roma , deplasmanda Benevento ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Juventus-Crotone maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 23. haftasını 53 puanla geçen Inter, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Inter'i, 49 puanla Milan ve 44 puanla Roma izledi. 21 maç oynayan son 9 yılın şampiyonu Juventus'un ise 42 puanı bulunuyor.

Schalke 0-4 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'da geçen hafta evinde Arminia Bielefeld ile berabere kalan lider Bayern Münih , bu hafta da konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenilerek kan kaybetti. Hertha Berlin deplasmanından 3-0 galip ayrılan Leipzig, üst üste 4. karşılaşmasını kazandı. Wolfsburg, deplasmanda Arminia Bielefeld'i 3-0 mağlup ederken Borussia Dortmund ise Ruhr derbisinde deplasmanda Schalke 04'ü, 4-0 yenmeyi başardı.

Bundesliga 'nın 22. haftası sonunda 49 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayer Münih'i, 47 puanlı Leipzig, 42'şer puanı bulunan Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt takip etti.

Fransa Ligue 1'de Lille kaç puanda?

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon da Brest deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain, Monaco'ya evinde 2-0 kaybetti.

Ligue 1'de 26. haftanın ardından puanını 58'e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon 55, PSG ise 54 puanla Lille'in arkasında yer aldı.