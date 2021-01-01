Aston Villa 1-2 Leicester City | Leicester City'nin zirve yolundaki son kurbanı Aston Villa

Premier Lig'deki son 4 maçından yenilgisiz ayrılan Leicester City, Aston Villa'yı da deplasmanda 4 dakika içinde mağlup etti.

'in 25. haftasında'yi konuk etti. Villa Park'ta oynanan mücadelede Leicester City işini şansa bırakmadı ve ilk yarıda 2 gol buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Aston Villa farkı 1'e indirse de beraberliği yakalayamadı ve maç 2-1 Leicester City galibiyetiyle bitti. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Aston Villa - Leicester City maçında golleri kim attı?

Karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol bulan Leicester City, zirve yarışı yolunda Aston Villa'ya da geçiş vermedi. Maçın gol perdesi 19. dakikada James Maddison ile açıldı. Harvey Barnes'ın pasıyla buluşan James Maddison topu ağlara gönderdi. Konuk ekip 4 dakika içinde ikinci golünü de buldu. Harvey Barnes 23. dakikada bu kez golü kendisi kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü ise 48. dakikada Bertrand Isidore Traoré attı.

Aston Villa - Leicester City maçının kırılma anı

Karşılaşmanın ilk yarısında 4 dakika içinde iki gol bulan Leicester City, ev sahibinin dengesini bozdu. Aston Villa ikinci yarının hemen başında farkı 1'e indirse de yeterli olmadı.

Aston Villa - Leicester City maçının oyuncusu

Karşılaşmada ilk golün asistini kaydettikten 4 dakika sonra da golünü atan Harvey Barnes ekibine de 3 puanı getiren isim oldu.

Aston Villa - Leicester City kaç puanda?

Premier Lig'de 25 maça çıkan Leicester City 49 puanla lider Manchester City'nin hemen ardında yer alıyor. 2 maçı eksik Aston Villa'nın ise 36 puanı var.

İki takımın sıradaki maçları

Leicester City 28 Şubat'ta evinde Arsenal'ı konuk edecek. Aston Villa ise 27 Şubat'ta Leeds United deplasmanına gidecek.