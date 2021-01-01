Schalke 04 0-4 Borussia Dortmund: Tepetaklak giden Schalke'ye bir darbe de Dortmund'dan

Bundesliga'da bu sezon istediği zirve yarışının uzağına düşen Dortmund, Schalke 04 deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı.

Lucien Favre'nin görevden ayrılmasından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen Borussia Dortmund, deplasmanda karşılaştığı Schalke 04'ü 4-0'lık farklı skorla geçerek iki maç sonra kazandı.

Edin Terzic yönetimindeki Dortmund'a üç puanı getiren goller 42'de Jadon Sancho, 45 ve 79'da te Erling Haaland ve 60'ta Raphael Guerreiro'dan geldi.

Dortmund bu skorla 22 maç sonunda 36 puana yükseldi. Bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilen Schalke 04 ise son sırada dokuz puanla kalmayı sürdürdü..