Milan 0-3 Inter | Milano'nun ışıkları bugün lacivert, siyah

Derby della Madonnina'da Inter'in intikamı acı oldu. Romelu Lukaku - Zlatan Ibrahimovic düellosunda kazanan Belçikalı'nın tarafı.

Serie A'nın 23. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Milan, the Derby della Madonnina'da Inter'i konuk etti. Serie A'daki ilk derbisinde galibiyeti Milan'a kaptıran Inter'in intikamı acı oldu. Romelu Lukaku'nun yine ön plana çıktığı karşılaşma 3-0 Inter galibiyeti ile bitti.

Milan - Inter maçında golleri kim attı?

Karşılaşmanın 5. dakikasında gol bulan Inter derin bir nefes alarak mücadeleye başladı. Romelu Lukaku'nun pasında topla buluşan Lautaro Martinez, takımının ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısının devamı golsüz bitti ve Milan soyunma odasına 1-0 mağlup gitti. İkinci dakikadaki gol perdesini yine Lautaro Martinez açtı. 57. dakikada Perisic'in pasında Martinez topu ağlara gönderdi. Derbinin üçüncü ise ilk golün asistini hazırlayan Romelu Lukaku kaydetti. 66. dakikada Perisic bu kez Lukaku'ya asist yaptı ve derbi 3-0 Inter galibiyetiyle sonuçlandı.

Milan - Inter maçının kırılma anı

Inter'in karşılaşmanın 5. dakikasında gol bulması Milan'ın tüm planlarını alt üst etti. Milan beraberlik için yüklendi ancak Inter'in golleri ikinci yarıda arka arkaya geldi ve maçın kilidi çözüdü.

Milan - Inter maçının oyuncusu

İtalya Kupası'nda oynanan karşılaşmada Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku arasında yaşanan gerginlik maça damgasını vurmuştu. Romelu Lukaku bu maç yine ön plana çıktı ancak bu kez performansıyla. Inter'in ilk golünün asistini hazırlayan ve karşılaşmada bir de gol kaydeden Belçikalı oyuncu hem Milan'ı hem de Zlatan Ibrahimovic'i devre dışı bıraktı.

Milan ve Inter arasında kaç puan fark var?

İtalya'nın iki dev kulübü de Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ancak derbiden önceki şampiyonluk ateşi karşılaşmanın ardından sönmeye yüz tuttu. Inter rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Serie A'da 23 maça çıkan Milan, bu sonucun ardından 49 puanda kalırken Inter ise puanını 53'e yükseltti.

Milan ve Inter'i sırada ne bekliyor?

Derbiden mağlup ayrılan Milan, 24. haftada Roma deplasmanına gidecek. Inter ise evinde Genoa'yı konuk edecek.