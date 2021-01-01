Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, UEFA'ya dava açacak

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi konusundaki kararlılığı devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa futbolunda yarattığı depremin etkileri devam ederken, ligden çekildiğini açıklayan birçok takımın aksine üç takım proje üstünde kafa yormaya devam ediyor.

İtalyan basınına göre Real Madrid, Juventus ve Barcelona'nın geri adım atmadığı projede önümüzdeki günlerde yeni bir perde daha açılabilir. İtalyan basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre Real Madrid'in ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, Avrupa futbolunun patronu UEFA'ya dava açmaya hazırlanıyor.

UEFA'nın Avrupa futbolunun organizatörü gibi davranamayacağına inanan Perez'in önümüzdeki günlerde davayı resmiyete dökmesi bekleniyor. UEFA'nın tekel olduğunu ve kulüplerin alternatif turnuvalar yaratmasının önüne geçtiğini düşünen Perez, Avrupa Süper Ligi'nden vazgeçmeyi de düşünmüyor.

Haberde Real Madrid, Juventus ve Barcelona'nın organizasyondan çekilen takımlara açılması muhtemel davalardan ötürü turnuvadan çekilmedikleri belirtilirken, UEFA'nın bu takımlara çeşitli yaptırımlar uygulamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ceferin ne söyledi?

UEFA Başkanı Aleksander CeferinDaily Mail'e verdiği röportajda hiçbir şey olmamış gibi davranmalarının mümkün olmadığını ve takımların yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söylemişti:

"Herkes yaptıklarının cezasını çekmek zorunda. İngiliz kulüpleri hatadan oldukça erken dönerek önemli bir duruş sergiledi. Benim için bu 12 takım üç gruba ayrılıyor. Bu projeden ayrılan ilk takımlar olan İngilizler, ardından Milan, Inter ve Atletico üçlüsü ve daha sonra Düz Dünya Teorisi'ne inanır gibi bu projenin gerçek olabileceğini zanneden diğer üçlü. Herkes yaptıklarının karşılığını görecek."

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