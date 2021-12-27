Avrupa’nın 5 büyük liginde şampiyon: Carlo Ancelotti

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti tarihe geçebilir.

La Liga'da ilk devreyi Sevilla'nın 8 puan önünde lider kapatan Real Madrid, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Eflatun-beyazlı ekip sezon başlarken Everton'dan eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmişti. "Don Carlo" Real Madrid ile ilk döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken La Liga'da mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak Ancelotti, ikinci döneminde İspanya'da şampiyon olursa futbol tarihine geçebilir.

İtalyan taktisyen; Serie A, Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga olmak üzere Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk coşkusu yaşadı. 2021-2022 sezonunu La Liga'nın zirvesinde bitirmesi durumunda Ancelotti, Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyonluğa ulaşan ilk teknik direktör olacak.

Carlo Ancelotti'nin şampiyonluk yaşadığı ligler ve sezonları

Milan 2003-2004

Chelsea 2009-2010

PSG 2012-2013

Bayern Münih 2016-2017

Don Carlo'nun aynı zamanda Milan ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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