Manchester United, Roma'yı ezip geçti!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde oynanan iki karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşanırken iki de kırmızı kart çıktı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk karşılaşmalar oynandı. Old Trafford'da Manchester United, Roma'yı konuk ederken, diğer mücadelede ise Villarreal, Arsenal ile karşılaştı.

Manchester United - Roma maçında gol yağmuru

İngiliz temsilcisi Manchester United, 33. dakikasında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada Roma'yı 6-2 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri, 9. ve 71. dakikalarda Bruno Fernandes, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 75. dakikada Paul Pogba ile 86. dakikada Mason Greenwood attı.

Roma'nın gollerini ise, 15. dakikada penaltıdan Pellegrini ile 33. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Rakibini 5-2 mağlup etmeyi başaran Manchester United, adını finale yazdırma yolunda önemli bir adım attı.

İspanya'da üç gol iki kırmızı kart

Kariyerinde üç kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmayı başaran Unai Emery, eski takımı Arsenal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İspanyol ekibinin gollerini, 5. dakikada Trigueros ile 29. dakikada Raul Albiol kaydetti. Arsenal'in tek sayısı 73. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe'nin vuruşuyla geldi.

Arsenal'de Dani Ceballos, 44. ve 57. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Villarreal'de de 67. ve 80. dakikalarda sarı kart gören Capoue takımını yalnız bıraktı.

Rövanş maçları 6 Mayıs Perşmbe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final bu sezon 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan PGE Arena Gdansk Stadyumu'nda oynanacak.