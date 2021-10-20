Atletico Madrid'in forveti Antoine Griezmann, istemediği şekilde tarihe geçti

Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde iki gol attıktan sonra kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Liverpool ağlarını salı gecesi ilk yarıda iki kez havalandırarak skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesini sağlayan Antoine Griezmann için, işler daha sonrasında onun istediği gibi gitmedi.

Liverpool filelerini sarsan Fransız forvet, ikinci yarı başladıktan yedi dakika sonra kırmızı kart gördü.

Roberto Firmino'nun yüzüne doğru ayağını kaldıran Griezmann, bu hareketinin ardından iki gol attığı maçta erken bir şekilde soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Golleri attı, oyundan atıldı

Griezmann, oyundan atılmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde iki gol attıktan sonra kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Liverpool, maçın başlarında Mohamed Salah ve Naby Keita'nın golleriyle 2-0 öne geçerken, Griezmann'ın golleri ise 20 ve 34. dakikalarda geldi.

Fransız golcü, Atletico Madrid'e geri döndükten sonra salı gecesi iki ve üçüncü gollerini kaydetti. Griezmman, bu sezon diğer golünü ise yine Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a karşı atmıştı.

Atletico Madrid ve Liverpool'u ne bekliyor?

Diego Simeone'nin ekibi, La Liga'nın 10. haftasında pazar günü Real Sociedad'ı konuk edecek.

11. haftada Levante deplasmanına gidecek olan Atleti, ardından 3 Kasım'da Anfield Road'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Jürgen Klopp'un ekibi ise Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde pazar günü büyük maçta Manchester United'a konuk olacak.

30 Kasım'da Brighton'ı ağırlayacak olan Liverpool, daha sonra ise Atletico'yu konuk edecek.

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